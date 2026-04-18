24 Канал Новини світу
18 квітня, 01:32
"Тиждень нічого не пив крім сечі": окупанти скаржаться на катастрофу з логістикою

Данило Жоров
Основні тези
  • Головне управління розвідки МО перехопило розмови російських солдатів, які скаржаться на критичну ситуацію з логістикою.
  • Російська армія не має засобів доставки провізії на передові позиції через українські атаки, що ускладнює постачання їжі та води.

ГУР перехопило розмови російської піхоти. Ворожі солдати скаржаться на критичну ситуацію з логістикою.

Розмови про проблеми окупантів Головне управління розвідки МО виклало у власних соцмережах.

Яка ситуація з логістикою в росіян?

ГУР поділилось новими перехопленими розмовами солдатів. В ній один росіянин ділиться подробицями катастрофи. 

Вже тиждень нічого не пив, не їв, окрім сечі. Що мені робити, я не можу, я не знаю, нічого не знаю, що робити, 
– бідкається окупант.

Російська армія не має засобів доставки провізії на “нуль”, а те, що теоретично може дістатися до позицій, регулярно знищується українськими військами. 

Командир окупанта дає порожні обіцянки, що, ймовірно, в той же день їм зможуть доставити їжу. Проте перший солдат не вірить йому і каже, що чує це третій день підряд. Після чого він дізнається, що в нього не настільки важка ситуація. 

Можливості не було. У людини 11 днів нічого не було, 
– "підбадьорює" солдата командир.

Тож ситуація з постачанням харчування та води на лінію зіткнення в росіян дійсно не проста.

