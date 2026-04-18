"Тиждень нічого не пив крім сечі": окупанти скаржаться на катастрофу з логістикою

ГУР перехопило розмови російської піхоти. Ворожі солдати скаржаться на критичну ситуацію з логістикою.

Розмови про проблеми окупантів Головне управління розвідки МО виклало у власних соцмережах.

Дивіться також Дрони кружляють навіть над "Донбас Ареною": "Азов" показав, як контролює логістику Донецька

Яка ситуація з логістикою в росіян?

ГУР поділилось новими перехопленими розмовами солдатів. В ній один росіянин ділиться подробицями катастрофи.

Вже тиждень нічого не пив, не їв, окрім сечі. Що мені робити, я не можу, я не знаю, нічого не знаю, що робити,

– бідкається окупант.

Російська армія не має засобів доставки провізії на “нуль”, а те, що теоретично може дістатися до позицій, регулярно знищується українськими військами.

Командир окупанта дає порожні обіцянки, що, ймовірно, в той же день їм зможуть доставити їжу. Проте перший солдат не вірить йому і каже, що чує це третій день підряд. Після чого він дізнається, що в нього не настільки важка ситуація.

Можливості не було. У людини 11 днів нічого не було,

– "підбадьорює" солдата командир.

Тож ситуація з постачанням харчування та води на лінію зіткнення в росіян дійсно не проста.

ГУР опублікувало перехоплені розмови окупантів: дивіться відео

Яка зараз ситуація на фронті?