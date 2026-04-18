"Тиждень нічого не пив крім сечі": окупанти скаржаться на катастрофу з логістикою
- Головне управління розвідки МО перехопило розмови російських солдатів, які скаржаться на критичну ситуацію з логістикою.
- Російська армія не має засобів доставки провізії на передові позиції через українські атаки, що ускладнює постачання їжі та води.
ГУР перехопило розмови російської піхоти. Ворожі солдати скаржаться на критичну ситуацію з логістикою.
Розмови про проблеми окупантів Головне управління розвідки МО виклало у власних соцмережах.
Яка ситуація з логістикою в росіян?
ГУР поділилось новими перехопленими розмовами солдатів. В ній один росіянин ділиться подробицями катастрофи.
Вже тиждень нічого не пив, не їв, окрім сечі. Що мені робити, я не можу, я не знаю, нічого не знаю, що робити,
– бідкається окупант.
Російська армія не має засобів доставки провізії на “нуль”, а те, що теоретично може дістатися до позицій, регулярно знищується українськими військами.
Командир окупанта дає порожні обіцянки, що, ймовірно, в той же день їм зможуть доставити їжу. Проте перший солдат не вірить йому і каже, що чує це третій день підряд. Після чого він дізнається, що в нього не настільки важка ситуація.
Можливості не було. У людини 11 днів нічого не було,
– "підбадьорює" солдата командир.
Тож ситуація з постачанням харчування та води на лінію зіткнення в росіян дійсно не проста.
ГУР опублікувало перехоплені розмови окупантів: дивіться відео
Яка зараз ситуація на фронті?
Офіцер Повітряних сил у резерві розповів, як FPV-дрони залітають у Донецьк. За його словами, справа не в нових БпЛА, а у покращеному зв'язку.
Росія продовжує нести величезні втрати. У четвер, 16 квітня агресор втратив 1000 солдатів та тисячі одиниць озброєння.
Вперше в історії війни українські наземні роботизовані комплекси й дрони взяли ворожу позицію без участі піхоти. Зеленський підтвердив українське досягнення.