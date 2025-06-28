Скинули "сюрприз" на голови росіянам: розвідники привітали окупантів з Днем Конституції

З нагоди Дня Конституції України фахівці ГУР МО України провели інформаційно-психологічну акцію на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Там показали відповідні кадри.

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Що відомо про операцію

Розвідники провели інформаційно-психологічну акцію 28 червня у День Конституції України. За їхніми словами, психологічний ефект забезпечував моторошний звук дронів, який лунав над головами окупантів протягом дня.

З неба на них падали пізнавальні листівки, на яких написали "секрет" родючості українських ґрунтів, а також навели важливі статті Основного Закону України про суверенітет та найвищі соціальні цінності – життя і здоров’я людини, її честь і гідність.

Тих, хто знайде знайомі слова і спробує відшукати зв’язок між ставленням кремлівських вождів та командирів із гниттям в українській землі, може розраховувати на приз – можливість здатись в полон Україні та зберегти життя,

– ідеться у повідомленні.

До слова, також безпілотники ГУР МО на честь свята атакували військові об'єкти Брянська. Як повідомили місцеві ЗМІ, у місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. Місцева влада наразі вибухи не коментувала.