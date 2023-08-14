Тривожитись мають у Росії, – ГУР про загрозу ракетних обстрілів на День Незалежності

Росія може вдатися до ракетного терору на День Незалежності України через свою схибленість на сакральних датах. Водночас в українській розвідці заявляють, що перед Днем Незалежності мають тривожитися у Росії.

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що росіяни можуть вдатись до ракетного тероризму як перед Днем Незалежності, так і після. За його словами, обстріли можуть тривати у кілька хвиль.

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Росія може атакувати в кілька хвиль

"На День Незалежності України агресивна Росія, звісно, може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або на день пізніше. Або тривати кілька днів і в кілька хвиль", – сказав він.

Водночас Скібіцький зазначив, що ракетний терор росіян навряд чи може здивувати когось з українців.

У цій ситуації рекомендації залишаються ті самі, які діють весь час повномасштабної війни: чуєш тривогу – йди в укриття,

– додав він.

Разом з тим, Скібіцький зазначив, що День Незалежності України – "це наше найголовніше державне свято". За його словами, незалежність України – це мотивація для Сил безпеки та оборони України продовжувати свою завзяту та креативну роботу.

Відтак, він сказав, що з нагоди Дня Незалежності України тривожитися мають у російських містах, а не українських.

"Не в українських містах, а на Росії мають тривожитись перед Днем нашої Незалежності, як, власне, в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя Московія не побачить і не відчує", – резюмував Скібіцький.

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