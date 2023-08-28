"Вибухові подарунки": як ГУР гатило по окупантах дронами на День Незалежності та Прапора України

Українські розвідники разом з представниками руху опору вирішили нещодавно "привітати" загарбників на окупованих територіях. Зокрема, було атаковано військовий об'єкт за допомогою дронів та уражено будинок колаборанта.

Власне, 23 і 24 серпня українці святкували День Прапора та Незалежності. Тоді було неспокійно на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Детально про це розповіли 28 серпня в Головному управлінні розвідки.

Дивіться також Той, хто краде мільярди․ Як заступник голови Держдуми воює з російськими елітами заради грошей

"Подарунок перший": на День Прапора

Як пишуть у ГУР, у так званому "штабі відділення Федеральної служби безпеки" Енергодара на вулиці Набережній, 24 відбувався захід для особового складу окупаційних військ. Вибух пролунав близько 19:00.

У момент найбільшої концентрації окупантів у штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по паркувальному майданчику поблизу будівлі було завдано ще один удар, який знищив особовий склад окупантів, а також значно пошкодив розташовані там автомобілі.

Відомо, що на місце події прибули три пожежні бригади та карети швидкої допомоги. Загиблих загарбників кількома військовими бронеавтомобілями "Урал" відвезли у напрямку Мелітополя.

"Набережна, 24" в Енергодарі та Мелітополь: дивіться на карті від Google maps

"Подарунок другий": на День Незалежності

У місті Кам'янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області живе "заступник голови" окупаційної військово-цивільної адміністрації Алєксандр Реймер.

У межах святкування Дня Незалежності України близько шостої ранку у вікно помешкання колаборанта завітав український дрон-камікадзе,

– констатували в ГУР.

Окрім того, там зазначили, що пораненого зрадника евакуювали до однієї з лікарень.

До будинку колаборанта Реймера "завітав" дрон: дивіться відео ГУР

До теми "ЗСУ повторно висадилися в Криму": у ГУР показали перехоплення з панікою окупантів

Варто згадати, що 24 серпня, у День Незалежності, українські військові також висадились на території Кримського півострова, встановили синьо-жовтий прапор та успішно провели спеціальне завдання. Згодом стало відомо про втрати серед особового складу загарбників.