Фахівці оприлюднили на порталі War&Sanctions детальну 3D-модель та компонентну базу ракети РМ-48У. Як Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України, додавши, що російські військові відновлюють списані зенітні снаряди комплексу С-400 "Тріумф" і модернізують їх до рівня ударного балістичного озброєння.

Характеристики гібридної ракети

Новий російський балістичний "франкенштейн" має твердопаливний двигун від зенітної керованої ракети 48Н6ДМ (С-400), хвостовий відсік від експортної зенітної ракети 48Н6Е2 (С-300 ПМУ1/2, С-400), а приладовий відсік РМ-48У складається з окремих елементів ракет 9М96 та 48Н6Е2.

РМ-48У – це одноступенева ракета з твердопаливним двигуном, яка летить по балістичній траєкторії зі швидкістю 4 – 6 Махів та має операційну дальність до 400 кілометрів.

У ракеті застосовується осколково-фугасна бойова частина вагою 199 кілограмів з підготовленими елементами ураження (куби).

Навігація та наведення здійснюються за рахунок автономної безплатформенної інерціальної навігаційної системи та супутникової навігаційної системи на базі приймачів "Комета-Р12". Її росіяни цього разу назвали космічною – ПКНС.

Для нанесення ударів зенітними ракетами по наземних об'єктах на тактичну та оперативну глибину, ворогом спеціально створено окремі підрозділи (групи), а саме:

спеціальна тактична ракетна група (СТРГ) з ракетами РМ-48У (радіокомандне наведення),

спеціальна оперативна ракетна група (СОРГ) з ракетами РМ-48У (з наведенням по супутнику).

Дальність застосування перших у складі СТРГ обмежується радіогоризонтом та спроможностями радару підсвічування та наведення комплексу С-400, тому в більшості випадків противник застосовує автономні ракети РМ-48У з СНС у складі СОРГ.

Компонентна база електронних блоків ракети має стандартне для російського озброєння наповнення за країнами брендів:

найбільше зі США – 95 з 117,

4 з Тайваню,

3 зі Швейцарії,

по 2 з Німеччини, Нідерландів, Японії та Південної Кореї.

з нового – лазерний діод виробництва французької компанії 3SP TECHNOLOGIES.

Країна-агресор продовжує розширювати номенклатуру засобів ураження для війни та терору. Отриманий досвід застосування проти України може бути використаний в нових війнах і конфліктах, не лише Росією, а й її союзниками — Іраном та КНДР,

– зауважили у ГУР.

Нагадаємо, що кілька днів тому у ГУР уже попереджали, що Москва прагне наростити обсяги виробництва балістичних ракет, а також збільшити дальність цієї зброї.

За оцінками української розвідки, до кінця 2026 року Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів. Під час цих випробувань ворожі війська можуть спробувати уразити об'єкти у західних областях України.