Значно програє своїм конкурентам: у ГУР розкритикували можливості дрона Mohajer-6

Українські захисники продовжують ефектно нищити ворожі дрони, зокрема й іранського виробництва. Одним з таких безпілотників є Mohajer-6.

Після детального аналізу у ГУР Міноборони дійшли висновку, що він значно програє своїм конкурентам за характеристиками.

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Чому Mohajer-6 гірший за конкурентів

Річ у тім, що для виробництва іранських розвідувально-ударних безпілотників Mohajer-6 використовуються компоненти побутового призначення. Тому безпілотник є значно гіршим за аналоги своїх конкурентів.

Співробітники воєнної розвідки України, з'ясували звідки походять комплектуючі безпілотника, який росіяни закупили в Ірану для ведення бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР МО України виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану – фарсі.

Розвідники підтвердили, що "начинка" безпілотника – переважно іноземна: австрійський мотор, японські, китайські та американські камери.

Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній Росії будуть передані до міжнародних організацій, для накладення на них економічних санкцій.

Що відомо про безпілотник Mohajer-6 Цей безпілотник має максимальну злітну вагу 600 кілограмів, корисне навантаження 100 кілограмів і дальність польоту 200 кілометрів. Його максимальна швидкість складає 200 кілометрів на годину, а тривалість польоту – 12 годин. Максимальна висота польоту – 5400 метрів. Цей безпілотник має максимальну злітну вагу 600 кілограмів, корисне навантаження 100 кілограмів і дальність польоту 200 кілометрів. Його максимальна швидкість складає 200 кілометрів на годину, а тривалість польоту – 12 годин. Максимальна висота польоту – 5400 метрів.

Додамо, що таких Mohajer-6 українські ППО поки що приземлили менше п'яти, але Росія нечасто використовує їх – за приблизними підрахунками, у Росії їх всього близько 20.

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