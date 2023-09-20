Атака на літаки в Підмосков'ї: у ГУР розповіли, чи придатні ушкодженні судна до використання

Невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у Підмосков'ї. Унаслідок диверсії літаки отримали пошкодження.

Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону підтвердив інформацію, що російські літаки пошкоджені після диверсії, пише 24 Канал. Щодо придатності до відновлення літаків, то Юсов зазначив, що інформація уточнюється.

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Диверсія сталася на об'єкті, який перебуває під ретельною охороною

"Але в будь-якому випадку це на тривалий час виведення з ладу цих об'єктів, і мова йде ще про інший уражений...", – сказав Юсов.

За словами представника розвідки, дуже красномовно, що диверсія відбулася у столичному регіоні Росії. Він підкреслив, що з точки зору безпеки об'єкт, який атакували, перебуває під надзвичайно сильно охороною.

Тим не менше, добрі люди працюють і там,

– додав Юсов.

Представник ГУР МО заявив, що внаслідок диверсії пошкоджені так звані літаки "судного дня", які мають нести стратегічну ядерну зброю, урядові борти, техніка спецзв'язку й багато інших речей.

"Звичайно, це ретельно охороняється російськими спецслужбами, й після цього інциденту паніка тепер ще й там. Буквально в потилицю російським загарбникам уже тепер в столиці не лише в повітрі, але й на землі дихають люди, які виступають і діють активно проти російської агресії в Україні", – резюмував Юсов.

Що відомо про удар по російських літаках