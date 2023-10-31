У них не залишається інших методів боротьби, – у ГУР розповіли про агентурну мережу в Росії

На території Росії є чимало людей, які взаємодіють з агентурною України. Ці групи розуміють, що в них немає інших методів боротьби з режимом Путіна, окрім як взаємодіяти із Силами безпеки та оборони України.

Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що на території Росії, якщо говорити про опозиційні настрої, то є різні верстви та групи, пише 24 Канал.

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Росія просякнуте різними конфліктами

За його словами, Росія просякнуте різними внутрішніми, релігійними, етнічними та національними конфліктами.

Як сказав Юсов, багато людей, які хочуть повалення режиму Путіна та засуджують війну проти України, розуміють, що інших методів боротьби, окрім як збройної боротьби та взаємодії із Силами безпеки та оборони України, в них не залишається.

Тому, як зауважує представник розвідки, на території Росії формуються і працюють такі групи. Він сказав, що українські Сили безпеки та оборони й розвідка активно з такими групами взаємодіють.

Це абсолютно нормальний процес. Ми захищаємо власну державу від російської агресії, а вони захищають власне бачення іншої своєї батьківщини після режиму Путіна,

– сказав Юсов.

Як агентурна мережа Росії намагається працювати в Україні

В Україні створили батальйон "Сибір", який складається з російських добровольців, які воліють боротися проти режиму Путіна.

Водночас російські спецслужби продовжують свою діяльність і намагаються проникнути в структуру Сил безпеки та оборони України

Юсов заявив про велику кількість росіян, які хочуть приєднатися до боротьби з режимом Путіна. Однак він зазначив, що процес перевірки добровольців забирає чимало часу.

Він розповів, що перевірка добровольців багаторівнева та ретельна.

Найкращі фахівці з питань внутрішньої безпеки й подібних питань працюють над тим, щоб жоден російський агент не отримав доступ до українських Сил безпеки й оборони,

– сказав Юсов.

Представник ГУР МО повідомили, що було виявлено випадки, коли російські спецслужби намагалися проникнути до українських Сил безпеки й оборони за допомогою "добровольців".

"Російські спецслужби продовжують свою підривну роботу, в тому числі в цьому напрямку. Це не секрет, тому це питання надзвичайно серйозно відпрацьовується", – заявив він.

Юсов додав, що робота в цьому напрямку триває.