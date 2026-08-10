Які пріоритетні цілі російських атак по Україні: що кажуть у ГУР

Росія продовжує системні ракетно-дронові атаки по Києву та інших великих містах України, причому удари можуть відбуватися по кілька разів на тиждень. Основними цілями окупантів залишаються декілька обʼєктів.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Що намагається знищити ворог?

Російські війська здатні щомісяця проводити кілька комбінованих атак із використанням ракет різних типів та великої кількості безпілотників. Київ для ворога є однією з ключових цілей, оскільки столиця разом із Запоріжжям, Дніпром і Харковом є важливим центром українського оборонно-промислового комплексу.

У ГУР наголошують, що російська розвідка особливо уважно стежить за двома напрямками українського ОПК.

Перший із них – розвиток української балістичної зброї. Росія намагається не допустити виходу України на серійне виробництво власних ракет, які в перспективі можуть суттєво змінити характер війни.

Другий напрямок – виробництво безпілотників, зокрема FPV та далекобійних ударних БпЛА. Українські middle- та deepstrike-операції вже завдають відчутних ударів по російській нафтопереробці, логістиці та інших елементах економічної системи. Саме тому Москва намагається бити по виробничих потужностях, які забезпечують Україну засобами для таких атак.

Водночас російські атаки по Києву можуть мати ширший задум, ніж просто знищення військових об'єктів. У Кремлі, за оцінкою української розвідки, виходять із того, що дестабілізація ситуації у столиці може вплинути на настрої в інших регіонах України.

Подібну логіку російська влада застосовує всередині самої Росії, де Москва та Санкт-Петербург мають особливий рівень захисту через побоювання щодо поширення протестних настроїв.

Вони виходять з такої ж логіки і щодо України: якщо у Києві буде дестабілізація – вона буде поширюватись і на інші регіони. З цією ж метою вони проводять багато інформаційних кампаній. Якщо вони у своїй кампанії ударів досягають якихось результатів, далі вони беруться розкручувати цю тему в нашому інформсередовищі – подаючи це як привід для звинувачення нашої влади, Сил оборони, Повітряних сил тощо,

– каже Скібіцький.

Цілі російських ударів значно ширші за безпосередньо підприємства ОПК. Насамперед йдеться про критичну інфраструктуру, логістику та енергетичні об'єкти.

"Якщо говорити більш широко – це наша критична інфраструктура. Взимку – це електрика та системи теплопостачання. Зараз – це, по-перше, ОПК. По-друге – це логістика – і залізниця, і портова інфраструктура, і судноплавство. Крім того, агресор намагається вражати й інші елементи інфраструктури, щоб сіяти паніку і дестабілізувати ситуацію в країні", – пояснили у ГУР.

Ще одна мета – створення паніки серед населення. Саме тому російські удари можуть стосуватися об'єктів цивільного сектору, які безпосередньо не мають військового значення.

Російська сторона при цьому намагається виправдати такі атаки твердженнями про нібито використання цивільних підприємств для постачання компонентів українському ОПК. Однак у ГУР наголошують, що подібні аргументи фактично використовуються як прикриття для ударів по цивільній інфраструктурі.

У розвідці вважають, що системні атаки є частиною ширшої стратегії Росії. Після провалу плану швидкого захоплення всієї України Кремль зосередився на досягненні окремих військових і політичних цілей. Серед них – окупація Донецької та Луганської областей, а також спроба вплинути на майбутній політичний процес в Україні.

У російських планах, за даними української розвідки, йдеться про формування такого українського керівництва, яке було б щонайменше нейтральним у ставленні до Росії.

Тому ракетно-дронові атаки Москва використовує не лише як засіб ураження конкретних об'єктів. Вони є частиною комплексної кампанії, яка поєднує військовий тиск, руйнування інфраструктури, економічне виснаження, інформаційні операції та спроби впливати на суспільні настрої.

Нагадаємо, Росія не демонструє намірів послаблювати удари по Україні та продовжує нарощувати виробництво озброєння. За основними типами ракет ворог виконує місячні плани на 110 – 120%, а на серпень заплановано виробництво 11 тисяч ударних безпілотників.