Ознака страху перед Україною: у ГУР показали "фірмові" довідники, які фсбшники випустили в Криму

Російські загарбники у Криму продовжують промивати мізки місцевому населенню. Цього разу фсбшники випустили тираж "фірмових" пропагандистських довідників для жителів анексованого півострова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Головного управління розвідки Міноборони України у їхньому телеграм-каналі.

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Які пропагандистські довідники випустили окупанти в Криму

У ГУР зазначили, що на території тимчасово окупованого Криму росіяни надрукували спеціальний тираж пропагандистського записника з емблемою управління ФСБ, озброєним "зеленим чоловічком", котом і "щасливою" дівчинкою з квітами.

На перших сторінках цього записника окупанти розмістили довідник з телефонними кодами, торговими штрихкодами та іншими відомостями про усі країни світу, крім України.

Кримський "єжєднєвнік" чекістів – чергове свідчення політики держави-агресора, спрямованої на знищення усіх згадок про Україну на окупованих українських територіях, а ще – ознака страху перед представниками рухом опору на півострові,

– наголосили в українській розвідці.

Росіяни випустили пропагандистські довідники для жителів окупованого Криму / Фото ГУР МО

Там також підкреслили, що, схоже, росіяни дедалі глибше поринають у параною й маразм, адже не враховують факту, що видалити код України з довідника – не означає стерти його з пам'яті.

У ГУР зауважили, що громадяни на окупованих українських територіях продовжують допомагати нашій державі у боротьбі з Росією: передають інформацію про розташування військових об'єктів ворога, пересування особового складу та військової техніки загарбників.

До слова! У розвідці зазначили, що вийти на зв’язок з ГУР і повідомити важливі для Сил безпеки і оборони України дані можна через Головний бот розвідки.