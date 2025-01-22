ГУР знищило вороже супутникове обладнання на території Росії
- 17 січня українські розвідники завдали удару FPV-дронами по позиціях російської армії в Тьоткіно Курської області, знищивши важливе супутникове обладнання.
- Ціллю атаки стали супутникові пристрої "Ямал-401", "Ямал-402" та "Ямал-300К", а також укриття з особовим складом противника.
Розвідники 17 січня успішно вдарили FPV-дронами по позиціях російської армії у Тьоткіно Курської області. За результатами удару знищено важливе супутникове обладнання.
Удару завдали зокрема по укриттю з особовим складом противника. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
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Що стало ціллю атаки безпілотників ГУР у Курській області
Бійці ГУР МО України 17 січня у районі населеного пункту Тьоткіно виявили ворожу позицію, де знаходилося важливе супутникове обладнання.
Після цього по позиціях окупантів почали працювати FPV-дрони. Українські дрони вразили російські супутникові пристрої "Ямал-401", "Ямал-402" та "Ямал-300К", які працюють у Ка-діапазоні частот.
У ГУР додали, що вогневого ураження завдано зокрема по укриттю з особовим складом ворожого розрахунку.
FPV-дрони атакують позицію окупантів у Тьоткіно: дивіться відео
Нагадаємо, безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ вдруге за тиждень атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області, спричинивши пожежу. Також Сили оборони, зокрема ССО та Сили безпілотних систем, уразили інфраструктуру АО "Смоленський авіаційний завод" в однойменній області Росії.