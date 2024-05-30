ГУР уразило два ворожі катери у Криму, – джерела

У ніч проти 30 травня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Відомо, що для окупантів це не минуло без наслідків.

Ворог знову зазнав втрат серед своїх суден. Джерела 24 Каналу у ГУР МО підтвердили, що внаслідок операції Головного управління розвідки у Криму було уражено два російських катери.

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ГУР уразило ворожі судна

Орієнтовно о 02:30 російські телеграм-канали повідомили, що загарбники припиняли рух транспорту через Керченський міст. Місцеві там скаржилися, що чули буцімто щонайменше 10 вибухів.

Пізніше у мережі з'явилася інформація, яку оприлюднив пропагандистський чиновник тимчасово окупованого півострова Олег Крючков. За його словами, вночі, 30 травня, було пошкоджено залізничний та автомобільний пароми.

Згодом у мережі повідомили, що бійцями ГУР було пошкоджено катер росіян КС-701 "Тунець". Джерела 24 Каналу у ГУР МО підтвердили ураження двох ворожих катерів у межах операції, проте додаткові подробиці щодо суден наразі невідомі.

Могли уразити "Тунець"

У мережі пишуть, що внаслідок ураження пошкоджень міг зазнати російський катер "Тунець". Відомо, що він є дизельним та має алюмінієвий корпус. Його призначення різниться залежно від модифікації. Катер можуть використовувати як для роз’їзних робіт, так і патрульних поїздок або відпочинку на воді.

Довжина такого судна сягає близько 8,8 метра, ширина – 2,5 метра, а пасажиромісткість становить близько шести осіб. Подібні катери здебільшого перебувають у власності прикордонників країни-агресорки та російського МНС. Зауважимо, що наразі офіційного підтвердження інформації про ураження "Тунця" не було.

Що цьому передувало