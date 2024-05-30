ГУР уразило два ворожі катери у Криму, – джерела
У ніч проти 30 травня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Відомо, що для окупантів це не минуло без наслідків.
Ворог знову зазнав втрат серед своїх суден. Джерела 24 Каналу у ГУР МО підтвердили, що внаслідок операції Головного управління розвідки у Криму було уражено два російських катери.
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ГУР уразило ворожі судна
Орієнтовно о 02:30 російські телеграм-канали повідомили, що загарбники припиняли рух транспорту через Керченський міст. Місцеві там скаржилися, що чули буцімто щонайменше 10 вибухів.
Пізніше у мережі з'явилася інформація, яку оприлюднив пропагандистський чиновник тимчасово окупованого півострова Олег Крючков. За його словами, вночі, 30 травня, було пошкоджено залізничний та автомобільний пароми.
Згодом у мережі повідомили, що бійцями ГУР було пошкоджено катер росіян КС-701 "Тунець". Джерела 24 Каналу у ГУР МО підтвердили ураження двох ворожих катерів у межах операції, проте додаткові подробиці щодо суден наразі невідомі.
Могли уразити "Тунець"
У мережі пишуть, що внаслідок ураження пошкоджень міг зазнати російський катер "Тунець". Відомо, що він є дизельним та має алюмінієвий корпус. Його призначення різниться залежно від модифікації. Катер можуть використовувати як для роз’їзних робіт, так і патрульних поїздок або відпочинку на воді.
Довжина такого судна сягає близько 8,8 метра, ширина – 2,5 метра, а пасажиромісткість становить близько шести осіб. Подібні катери здебільшого перебувають у власності прикордонників країни-агресорки та російського МНС. Зауважимо, що наразі офіційного підтвердження інформації про ураження "Тунця" не було.
Що цьому передувало
- Вибухи у Криму прогриміли близько 1 години ночі. Росіяни вкотре перекрили Кримський міст. За даними ворожих телеграм-каналів, незаконну конструкцію закрили на майже 40 хвилин.
- Традиційно окупанти марили про "успішну" роботу "пе-ве-о". За словами пропагандистів, "збиті" ракети пошкодили два пороми – автомобільний і залізничний.
- Нібито пошкоджено скління надбудов. За словами окупантів, постраждалих серед моряків і цивільних теж начебто немає. Вранці російське міноборони відзвітувало про нібито 8 "збитих" ракет і стільки ж безпілотників.