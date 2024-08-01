Хтось атакував цю базу, – ГУР про операцію проти Росії в Сирії

Нещодавно з'явилася інформація в ЗМІ про те, що за ударом по російській базі в Сирії стоїть ГУР. Втім, у відомстві цю інформацію не можуть ні підтвердити, ні спростувати.

Втім, там підтвердили інформацію, що російська база дійсно була атакована. Про це в етері телемарафону заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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Чи атакувало ГУР базу в Сирії

Юсов заявив, що в ГУР не можуть підтвердити інформацію про те, чи були причетні їх спецпризначенці до удару по базі росіян в Сирії.

Так, ЗМІ повідомляють, але факт залишається фактом. Хтось таки атакував цю російську базу в Сирії,

– наголосив Юсов.

Він додав, що внаслідок удару є ураження, втім, розвідник не надав додаткової інформації.

"Держава-агресор має нести відповідальність за свої незаконні дії в різних куточках світу, воєнні злочинці мають бути покарані", – резюмував представник ГУР.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ удару по базі в Сирії завдав спецпідрозділ ГУР "Хімік". Внаслідок цього було знищено радіоелектронний комплекс та військові об'єкти.