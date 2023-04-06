Полюбили операції з літальними апаратами, – розвідка анонсує "багато цікавого" для окупантів

Головне управління розвідки України знову заінтригувало. Розвідники натякають, що втрати ворога лише зростуть.

Пресслужба відомства зазначає, що співробітники ГУР МО України готують багато чого цікавого.

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ГУР готує щось цікаве для окупантів

А ми, знаєте, за останній рік дуже полюбили проводити операції з використанням літальних апаратів. Тому окупантам приготуватися: ми вас знищували, знищуємо і будемо знищувати! В режимі нон-стоп! Вдень і вночі! На землі, у повітрі й на воді!

– йдеться у повідомленні.

У ГУР наголосили, що немає ще такого місця на Землі, де б окупанти могли сховатись. Також там опублікували відео.

У ГУР знову на щось натякнули: дивіться відео

Натяк щодо Криму