Гармати в брухт: кадри масштабного знищення артилерії росіян на Харківщині

Воїни аеророзвідки знищили артилерію російських загарбників на Харківському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України сьогодні, 15 жовтня.

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Зазначають, що операцію вдалось провести завдяки аеророзвідникам підрозділів активних дій ГУР, бійців бригади Нацгвардії Хартія, 12 ОЗСП та 92 бригади ЗСУ.

"Бійці об'єднали зусилля, щоб виявити і знищити у своїй смузі відповідальності на Харківщині якомога більше російських гармат", – ідеться у повідомленні.

Техніка ворога перетворюється у брухт

У ГУР наголосили, що цілодобова, цілеспрямована, завзята й системна робота дає результат. Тож, показали у відео, як українські воїни перетворюють ворожу артилерію в брухт і мотлох.

Знищення техніки росіян на Харківському напрямку: відео



