Гурт Imagine Dragons зірвав мережу химерним кліпом: відео

Талановиті учасники гурту Imagine Dragons здивували своїх прихильників випуском нового кліпу до пісні "Natural". Незвичний ролик всього за добу зірвав мережу.

Американські музиканти потішили своїх прихильників новим кліпом. Ролик до пісні "Natural" талановиті учасники гурту Imagine Dragons зняли у стилі хоррор.

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Досить химерний кліп встиг підкорити мережу. Всього за день після появи на YouTube-каналі ролик зібрав понад 1,7 мільйона переглядів. Користувачі мережі відзначили, що сюжет відео "Natural" – оригінальний та неймовірний. І справді, непересічний сюжет відео приголомшує з перших секунд перегляду. У ролику зображено химерний будинок. в якому дівчина вчиняє самогубство. Після скоєного вона опиняється в іншій реальності та стикається з містичними постатями.

Дивіться відео нового кліпу Imagine Dragons на пісню "Natural":

До слова, Imagine Dragons вирушили в світове турне на підтримку нового альбому "Evolve". В рамках гастролей музиканти виступлять в Києві. Станеться це 31 серпня на столичному НСК "Олімпійський".