Справжня дурість, – у МЗС відповіли лідеру Колумбії, який заявив, що Україна "воює з братами"

Президент Колумбії Густаво Петро звинуватив українського президента Володимира Зеленського у дурості та назвав українців та росіян "братами". Окремо негативні слова він висловив у бік європейців.

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на таку цинічну заяву у середу, 26 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у Х.

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Що заявив Густаво Петро

Президент Колумбії звинуватив Володимира Зеленського у соцмережі X, що він нібито дозволив європейцям, "які не знають, куди вони йдуть, чи то до Гітлера, чи то в нікуди" маніпулювати собою.

Вони воюють зі своїми слов'янськими братами й в підсумку віддають Україну американцям. Дурість,

– написав він.

Як відреагували в МЗС

Георгій Тихий, коментуючи заяву Густаво Петро, висловив сподівання у тому, що доброзичливий колумбійський народ правильно розуміє факти й не підтримує подібні образи з боку їхнього лідера. Він розкритикував заяву президента Колумбії.

"Справжня дурість – називати українців «братами» росіян. Симон Болівар не вважав "дурістю" підіймати креолів на боротьбу з їхніми колонізаторами. Український полковник Михайло Скібіцький, також відомий як Мігель Рола, права рука Болівара і герой битви під Аякучо, не вважав, що маніпулює Боліваром або креолами Америки. Як і сотні інших європейських героїв тієї війни", – заявив він.