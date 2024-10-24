"Прогнувся": чому генсек ООН поїхав у Росію обійматися з Путіним і Лукашенком

Генсек ООН Антоніу Гутерреш 23 жовтня прибув на саміт БРІКС у Казані. В ООН запевнили, що поїздка є нібито "стандартною практикою", а позиція генсека щодо війни незмінна.

Та політичний контекст цієї поїздки викликав шквал критики у бік Гутерреша. Чому насправді генсек ООН поїхав на саміт БРІКС і як до цього поставились партнери України, 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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Чому Гутерреш поїхав на саміт БРІКС

Генеральний секретар НАТО Антоніу Гутерреш відвідав саміт БРІКС, що відбувався у Казані. Там він тиснув руку Владіміру Путіну, а після – обіймався з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Прогинання (Гуттеріша під Путіна – 24 Канал) символічно виглядає. Щодо Лукашенка, то це для нього обійматися з Гутеррішем важливо, щоб продемонструвати, що його дипломатичної ізоляції немає. Але ці дві ситуації дуже б'ють по репутації Гутерріша та ООН. Це стало причиною величезної критики,

– наголосив Володимир Фесенко.

Поява генсека ООН та його миле спілкування з диктаторами виглядала абсурдною. Діяльність Організації об'єднаних націй спрямована на встановлення та укріплення миру, а глава ООН не соромиться тримати зв'язок з людьми, які роблять усе для нестабільності та продовження кривавих війн у світі.

"У нас була емоційна реакція, але вона справедлива. Це сигнал для ООН. Але розберімось, чому Гутерреш поїхав туди. Не тому, що він має якісь особливі симпатії до Путіна. Він працює як генсек ООН і змушений підтримувати активні контакти з двома країнами, які є постійними членами Радбезу ООН. Це Китай та Росія", – пояснив політолог.

Крім того, важливим у цьому питанні є зростання впливу БРІКС як представника країн так званого Глобального Півдня. Чимало з країн-учасниць є членами ООН, тож Гутерреш був змушений реагувати на це.

"З його боку це і політична комунікація, і боротьба за роботу з цією частиною міжнародної спільноти. Та все ж треба враховувати, що мовиться про країну, яка розв'язала війну та брутально поводиться зі статутом ООН. Це неможливо ігнорувати", – додав Фесенко.

Партнери дали згоду

Варто додати, що речник ЄС Пітер Стано у Брюсселі повідомив, що Євросоюз сподівається, що ніби Гутерреш на саміті БРІКС зможе якось вплинути на Владіміра Путіна у питанні завершення війни в Україні.

Це хоч опосередковано, але свідчить про те, що пан Гутерреш радився з іншими країнами зокрема Британією, Францією та США, чи варто їхати в Казань. Думаю, він хотів їхати з миротворчими ініціативами, про які ми не знаємо. І, ймовірно, він отримав згоду на те, щоб поїхати і прозондувати чи готовий Путін до перемовин,

– зауважив політолог.

Партнери України все ж не полишають надій на перемовини з Владіміром Путіним для розв'язання війни.

"Але питання просте – чи готовий Путін до переговорів не на своїх умовах? Тому що ми на них не погодимось Це і є зондаж. Наступного місяця може бути друга серія цього зондажу – на саміті G20", – зазначив Фесенко.

Зауважимо, що саміт G20 має відбутись 18 – 19 листопада у Ріо-де-Жанейро. Владімір Путін повідомив, що не поїде на зустріч.