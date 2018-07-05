Гвардіола може очолити збірну Аргентини, – ЗМІ

Асоціація футболу Аргентини хоче, щоб Хосеп Гвардіола змінив Хорхе Сампаолі біля керма національної команди.

Про це повідомляє журналіст TN Deportivo Пабло Чеккіні.

Гвардіолі збираються запропонувати зарплату в 12 мільйонів євро в рік. "Альбіселесте" готові запропонувати йому контракт на 4 роки.

Van a buscar a Pep Guardiola para que sea el DT de la #SeleccionArgentina. Le van a ofrecer 12 millones de dólares anuales hasta 2022. La AFA se haría cargo de la mitad del contrato y la otra parte la va a poner Torneos, dueño de los derechos de la Selección hasta 2030. pic.twitter.com/INe6wPupjW — Pablo Cecchini (@cecchinipablo) 3 июля 2018 г.

Джерело також повідомляє, що половину зарплати буде виплачувати асоціація, а другу половину – спонсор збірної Аргентини.

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Крім того, акцентується увага на тому, що Хосеп Гвардіола зможе добре порозумітися з лідерами аргентинської національної команди Ліонелем Мессі і Серхіом Агуеро, подальша кар'єра яких у збірній Аргентини поки під питанням.

У першому матчі 1/8 Чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини поступилась збірній Франції. Вперше з 1994 року Аргентина завершила виступи в плей-офф Чемпіонатів світу на стадії 1/8 фіналу.