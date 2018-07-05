Гвардіола може очолити збірну Аргентини, – ЗМІ
Асоціація футболу Аргентини хоче, щоб Хосеп Гвардіола змінив Хорхе Сампаолі біля керма національної команди.
Про це повідомляє журналіст TN Deportivo Пабло Чеккіні.
Гвардіолі збираються запропонувати зарплату в 12 мільйонів євро в рік. "Альбіселесте" готові запропонувати йому контракт на 4 роки.
Джерело також повідомляє, що половину зарплати буде виплачувати асоціація, а другу половину – спонсор збірної Аргентини.
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Крім того, акцентується увага на тому, що Хосеп Гвардіола зможе добре порозумітися з лідерами аргентинської національної команди Ліонелем Мессі і Серхіом Агуеро, подальша кар'єра яких у збірній Аргентини поки під питанням.
У першому матчі 1/8 Чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини поступилась збірній Франції. Вперше з 1994 року Аргентина завершила виступи в плей-офф Чемпіонатів світу на стадії 1/8 фіналу.