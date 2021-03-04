У Гватемалі почав виверження вулкан Пакая: вражаюче відео

У Гватемалі вулкан Пакая 3 березня 2021 року почав виверження. Внаслідок цього попіл піднявся на 5,5 кілометра над рівнем моря.

Наразі на південно-західному фланзі є 3 активні потоки лави. Їхня довжина сягає від 800 до 1000 метрів.

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Варто зауважити, що 3 березня зафіксували значні викиди попелу вулкана. Зокрема, він піднявся на 5,5 кілометра над рівнем моря та розсіявся на відстань до 25 кілометрів у південно-східному та західному напрямках.

Попіл долетів до 8 населених пунктів, які розташовані недалеко від місця виверження.

Пакая – активний комплексний вулкан , розташований за 20 – 25 кілометрів від Гватемали. Його перше виверження відбулося приблизно 23 тисячі років тому. Висота вулкана над рівнем моря – 2552 метри. Наразі Пакая є одним з найулюбленіших місць альпіністів-екстремалів.

Виверження вулкана Пакая: дивіться відео