У Гватемалі вулкан викидає стовпи попелу: є загроза виверження – відео

У Гватемалі вулкан Пакая впродовж декількох днів проявляє активність, викидаючи у повітря стовпи попелу. Водночас поблизу нього чути вибухи.

Зокрема, попіл з вулкана видно на висоті 3 – 3,2 метра над рівнем моря. Стовпи попелу рухаються у західному та північно-західному напрямках на відстань 66 кілометрів.

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Через загрозу виверження вулкана місцева влада вже оголосила надзвичайний стан у населених пунктах. Авіакомпаніям також рекомендують оминати райони поблизу цього місця.

Пакая – вулкан у Гватемалі , який розташований на висоті 2 552 метри над рівнем моря. Його перше виверження зафіксували приблизно 23 тисячі років тому. Після іспанського завоювання Гватемали нове виверження відбулося у 1965 році, після чого вулкан й досі залишається активним.

У Гватемалі вулкан викидає стовпи попелу: дивіться відео

Вулкан Пакая у Гватемалі: карта