Не лише Остін: до лікарні потрапив і міністр оборони Італії

Міністра оборони Італії Гвідо Крозетто екстрено госпіталізували в ніч на 13 лютого з сильним болем у грудях. Джерела у лікарні повідомляють, що можливим діагнозом може бути перикардит – запальне захворювання тканинної оболонки серця.

Крозетто самотужки прийшов до відділення невідкладної допомоги лікарні Сан-Карло-ді-Нансі зі скаргою на сильні болі в грудях. Там його негайно госпіталізували, а потім провели коронарографію.

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В якому стані Крозетто

Наразі офіційної інформації про діагноз не повідомляється, але, за однією з версій, це міг бути перикардит.

За словами співрозмовника Reuters, 60-річний Крозетто перебував "у дуже хорошій формі і міг бути виписаний пізніше цього дня, але перевірка стану його здоров'я ще триває".

У дописі в мережі X міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні побажав Крозетто швидкого одужання.

Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами найближчим часом,

– написав він.

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