У Гвінеї – спроба держперевороту: повстанці стверджують, що захопили президента країни

У Гвінеї, що на заході Африки, очевидці повідмляли про постріли. Згодом ЗМІ оприлюднили фото та поширили інформацію про те, що повстанці захопили президента країни.

У Гвінеї повстанці арештували президента країни. Також вони заявили про скасування конституції.

До теми Військова техніка, вибухи та стрілянина: у столиці Гвінеї спроба державного перевороту, – ЗМІ

У Гвінеї відмінили конституцію та затримали президента

Видання повідомило, що з достовірних джерел дізнались про те, що президента Гвінеї арештував спецназ на чолі з командувачем Мамаді Думбуєю, який очолює підрозділ.

Згідно з тими ж джерелами, багато інших чиновників режиму перебувають в руках спецназу,

– розповіли джерела.

Крім того, свідки стверджують – постріли будуть чути в елітному районі Конакри.



Президента країни повстанці затримали та посадили в машину / Фото твітер Subodh Kumar

Повстанці затримали президента країни: дивіться відео

Окрім цього, ЗМІ повідомили – лідер повстанців в Гвінеї заявив у відеозверненні про розпуск уряду, скасування конституції і закриття кордонів країни.



Мамада Думбуй, який ймовірно стоїть за захопленням влади / Фото Jeune Afrique

Африканські ЗМІ написали, що за ймовірною спробою перевороту в Гвінеї стоїть полковник спецназу Мамаду Думбуя, який у минулому служив у французькому іноземному легіоні.

Звернення постанців: дивіться відео Guineematin

Попередньо відомо, що влада Гвінеї підтвердила – повстанці напали на президентську резиденцію, але запевняють, що охорона президента відбила атаку.

Техніка на вулицях країни: дивіться відео

Що відомо про захоплення влади у Гвінеї