У Гвінеї – спроба держперевороту: повстанці стверджують, що захопили президента країни

5 вересня 2021 , 16:54
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Джерело:

Guineenews

У Гвінеї, що на заході Африки, очевидці повідмляли про постріли. Згодом ЗМІ оприлюднили фото та поширили інформацію про те, що повстанці захопили президента країни.

У Гвінеї повстанці арештували президента країни. Також вони заявили про скасування конституції. 

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У Гвінеї відмінили конституцію та затримали президента 

Видання повідомило, що з достовірних джерел дізнались про те, що президента Гвінеї  арештував спецназ на чолі з командувачем Мамаді Думбуєю, який очолює підрозділ.

Згідно з тими ж джерелами, багато інших чиновників режиму перебувають в руках спецназу,
 – розповіли джерела.

Крім того, свідки стверджують – постріли будуть чути в елітному районі Конакри.


Президента країни повстанці затримали та посадили в машину / Фото твітер Subodh Kumar

Повстанці затримали президента країни: дивіться відео

Окрім цього, ЗМІ повідомили – лідер повстанців в Гвінеї заявив у відеозверненні про розпуск уряду, скасування конституції і закриття кордонів країни.


Мамада Думбуй, який ймовірно стоїть за захопленням влади / Фото Jeune Afrique

Африканські ЗМІ написали, що за ймовірною спробою перевороту в Гвінеї стоїть полковник спецназу Мамаду Думбуя, який у минулому служив у французькому іноземному легіоні.

Звернення постанців: дивіться відео Guineematin

Попередньо відомо, що влада Гвінеї підтвердила – повстанці напали на президентську резиденцію, але запевняють, що охорона президента відбила атаку.

Техніка на вулицях країни: дивіться відео

Що відомо про захоплення влади у Гвінеї

  • 5 вересня у столиці Гвінеї, що на заході Африки, відбулась стрілянина. Біля президентського палацу зібрались військові та колони бронемашин.
  • Влада нічого не коментувала, але ЗМІ припустили ймовірність військового перевороту.
  • Попередньо відомо, що президент Гвінеї Альфа Конде перебуває на посаді вже 3 термін, тобто з 2010 року. Третій раз його переобрали на тлі протестів у державі.
  • Підґрунтя для довгого перебування у владі він заклав у 2019 році, коли ініціював референдум.
  • У 2020 році громадяни підтримали пропозиції, тож термін перебування на посаді президента прожовжили, а для Конде – скасували обмеження на переобрання.
Автор: Діана Квасневська