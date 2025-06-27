Гвинтівку дав батько: 10-річний хлопчик вистрелив у груди другу з пневматики

У Захарівській громаді на Одещині 10-річний хлопчик вистрілив у груди своєму 11-річному другові, хлопця госпіталізували. Гвинтівку юному стрілку дав батько.

Хлопчик вистрілив у друга випадково. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП у Одеській області.

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10-річний хлопчик вистрілив з пневматики у свого друга на Одещині

Ввечері 27 червня 10-річний хлопчик вистрілив з пневматичної гвинтівки у груди своєму 11-річному другу. Це сталося у одному з сіл Захарівської громади, що у Роздільнянському районі Одеської області.

Повідомляється, що інцидент стався випадково, а зброю хлопчику дав його батько.

Потерпілого, втім, довелося госпіталізувати. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Усі обставини з'ясовуються, наразі правоохоронці ще не дали події правової кваліфікації.

На Одещині 10-річних хлопчик вистрілив у свого друга: фото Нацполіції

Нагадаємо, у місті Дергачі Харківської області 25 червня під час купання потонула 11-річна дівчинка, її дістали з води рятувальники. Дитина пішла до водойми без супроводу дорослих, попередньо йдеться про "нещасний випадок".