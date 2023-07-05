Гуменюк зачинився у конвойному приміщенні і хоче втекти: правоохоронці намагаються затримати

Ігор Гуменюк, який за попередніми даними скоїв вибух у Шевченківському райсуді, наразі зачинився у конвойному приміщенні. Правоохоронці намагаються затримати підозрюваного.

Прокуратура вже розпочала досудове розслідування. Мовиться про спробу втечі підсудного з-під варти, яке було вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей.

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За попередніми даними, Гуменюк, якого доставили на засідання суду, намагався втекти з під варти. Для цього чоловік використав вибуховий пристрій, який наразі не вдалося встановити.

Повідомляли, що внаслідок інциденту є двоє постраждалих правоохоронців. На місці вибуху перебувають прокурори, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.

В Офісі генпрокурора повідомляли, що Гуменюк зачинився у конвойному приміщенні і хоче втекти. Правоохоронці намагалися затримати чоловіка.

Вибух у Шевченківському райсуді – що відомо

Згодом у МВС України заявили , що Ігор Гуменюк загинув на місці інциденту. За попередніми даними, він підірвав себе.

Вибух в Шевченківському суді Києва пролунав близько 18:00 5 липня. На судове засідання доставили Ігоря Гуменюка, який провів у СІЗО фактично 8 років. Внаслідок вибуху є двоє постраждалих та один загиблий (сам Гуменюк). Його адвокат повідомив, що упродовж останніх двох років він перебував у пригніченому стані.