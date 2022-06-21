Х-31А та "Онікси": в ЗСУ розповіли подробиці масового ракетного удару по Очакову та Одещині
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Збройні Сили України розповіли, що ворог на Півдні застосовує відчайдушні методи. Саме тому атакував Південь своїми ракетами з Чорного моря.
Насправді російські окупанти обмежені в маневрах і сковані в просуванні вперед. В оперативному командуванні "Південь" розповіли про ситуацію за 20 червня.
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Ворог завдав масованого удару на Півдні: гатив різними ракетами
На суходолі російські окупанти намагались втримуватися на крайньому облаштованому рубежі оборони. Паралельно завдали масованого ракетного удару з тимчасово окупованого Криму. Зокрема вгатили:
- 4 ракетами Х-31А з ворожого винищувача;
- 1 ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу – намагались вдарити по Очакову та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті;
- ще 9 "Оніксів" полетіли по Одещині.
Внаслідок атаки загинула людина
Оперативне командування "Південь" повідомило, що останні 9 ракет завдали значних збитків регіону. Зокрема:
- в дельті Дуная пошкодили житлові будинки на островах;
- в Білгород-Дністровському районі – влучили біля цвинтаря і біля об'єкта промислової інфраструктури. На щастя, там немає, ані жертв, ані постраждалих.
В Одесі, внаслідок влучання у логістичний продуктовий склад, загинула 1 цивільна особа – охоронець,
– повідомили в ОК "Південь".
Окрім того, ворог намагався ненести авіаційний удар гелікоптером противника Ка-52 по позиціях Збройних Сил України на Херсонщині. На щастя, втрат немає.
"У відповідь нашими гелікоптерами також атаковано скупчення противника", – повідомило командування.
Окрім того, російські окупанти намагались посилити свій вплив на нашу оборону і контрнаступальні дії, застосуваши заборонені нормами міжнародного гуманітарного права запалювальні боєприпаси.
Ворог втратив майже 30 осіб та багато техніки
Українські ракетно-артилерійські та інші підрозділи під час виконання вогневих завдань знищили:
- 25 окупантів;
- танк Т-62;
- самохідну реактивну установку розмінування "Метеорит";
- потужну станцію зв'язку;
- радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби;
- 2 одиниці військової автомобільної техніки;
- а також 3 склади боєприпасів.
Окрім того, окупанти хотіли провести повітряну розвідку на Миколаївщині, проте втратили два безпілотники типу "Орлан-10".
Досі є загроза ракетного удару з Чорного моря
Оперативне командування "Південь" попередило, що загроза ракетного удару лишається актуальною. Також можлива спроба висадки десанту.
Попередньо відомо, що корабельне угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря складається з:
- 5 кораблів;
- 1 підводного човна;
- 4 великих десантних кораблів.
Інший ворожий флот перебуває на своїх пунктах базування.Зверніть увагу! Протягом 3 годин 20 червня російські окупанти випустили по Півдню України 14 ракет. Внаслідок потрапляння ракети в Одесі згорів логістичний продовольчий склад. Ворог випустив дві ракети по Одещині вночі проти 20 червня, проте ППО вдалось їх збити.
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