Чи можуть окупанти обладнати ракети Х-32 касетними боєприпасами: у Повітряних силах пояснили
Російські військові планують оснащувати крилаті ракети типу X-32 касетними боєприпасами. Якщо ворог зможе реалізувати свої плани, то Силам оборони доведеться відповідно реагувати.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він також додав, що окупанти й раніше використовували на полі бою касетні боєприпаси.
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Чи можуть окупанти обладнати Х-32 касетними боєприпасами
Ігнат пояснив, що будь-яку бомбу чи ракету можна обладнати касетними боєприпасами, і в цьому немає нічого дивного. Разом з тим, він додав, що Росія вже неодноразово використовувала і касетні боєприпаси, і запалювальні боєприпаси, які ще називають "фосфором".
У Повітряних силах не відкидають можливості того, що росіяни дійсно можуть обладнати крилату ракету типу Х-32 касетними боєприпасами.
Це реалії війни. Якщо таке відбудеться (обладнання ракет РФ Х-32 касетними боєприпасами – 24 Канал), то, звичайно, на це треба буде реагувати Силам оборони й брати це до уваги,
– заявив Ігнат.
У мережі опублікували докази, що Х-32 хочуть модернізувати
Центр нацспротиву днями опублікував документи, які підтверджують – окупанти планують обладнати ракети Х-32 касетними боєприпасами.
"Небайдужі надали ЦНС документи Дубненського машинобудівного заводу на якому окупанти виготовляють ракети для подальших обстрілів цивільної інфраструктури України", – повідомили у ЦНС.
Міноборони Росії поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком ще у жовтні 2023 року. До цього часу не було зафіксовано, щоб росіяни виконали такі модернізації.
Що відомо про ракету Х-32
Х-32 – це російська крилата ракета повітряного базування класу "повітря – земля". Дальність її дії – до 1000 кілометрів. Її почали випробовувати у 1998 році, й лише наприкінці 2016 року російське міноборони взяло цей тип ракет на озброєння. Носієм такої ракети може бути винищувач Ту-22М3М.
Х-32 – крилата ракета, однак траєкторія її польоту більше відповідає балістичній. Вона може розвивати швидкість до 4 000 – 5 400 кілометрів на годину.