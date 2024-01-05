Чи можуть окупанти обладнати ракети Х-32 касетними боєприпасами: у Повітряних силах пояснили

Російські військові планують оснащувати крилаті ракети типу X-32 касетними боєприпасами. Якщо ворог зможе реалізувати свої плани, то Силам оборони доведеться відповідно реагувати.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він також додав, що окупанти й раніше використовували на полі бою касетні боєприпаси.

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Чи можуть окупанти обладнати Х-32 касетними боєприпасами

Ігнат пояснив, що будь-яку бомбу чи ракету можна обладнати касетними боєприпасами, і в цьому немає нічого дивного. Разом з тим, він додав, що Росія вже неодноразово використовувала і касетні боєприпаси, і запалювальні боєприпаси, які ще називають "фосфором".

У Повітряних силах не відкидають можливості того, що росіяни дійсно можуть обладнати крилату ракету типу Х-32 касетними боєприпасами.

Це реалії війни. Якщо таке відбудеться (обладнання ракет РФ Х-32 касетними боєприпасами – 24 Канал), то, звичайно, на це треба буде реагувати Силам оборони й брати це до уваги,

– заявив Ігнат.

У мережі опублікували докази, що Х-32 хочуть модернізувати

Конвенція про заборону використання касетних боєприпасів діє з 2018 року. Такий тип снарядів заборонений у 123 країнах світу, але США, Росія та Україна не приєдналися до цього документа.

Центр нацспротиву днями опублікував документи, які підтверджують – окупанти планують обладнати ракети Х-32 касетними боєприпасами.

"Небайдужі надали ЦНС документи Дубненського машинобудівного заводу на якому окупанти виготовляють ракети для подальших обстрілів цивільної інфраструктури України", – повідомили у ЦНС.

Міноборони Росії поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком ще у жовтні 2023 року. До цього часу не було зафіксовано, щоб росіяни виконали такі модернізації.