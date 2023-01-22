Хабар у 400 тисяч доларів: у НАБУ офіційно підтвердили затримання Лозинського й озвучили деталі

Співробітники НАБУ і САП, проникнувши на склад організованого злочинного угруповання, викрили та припинили розкрадання бюджетних коштів. Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського затримали під час отримання хабаря.

Відомо, що Лозинський отримав 400 тисяч доларів хабаря за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. За попередніми даними, правова кваліфікація цього злочину визначається частиною 4 статті 368 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

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Що цьому передувало

За інформацією слідства, влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 мільярда гривень на закупівлю обладнання і техніки для забезпечення населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період.

Відомо, що низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів.

Для цього вони вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною вартістю – на майже 280 мільйонів гривень. Відповідні договори укладали вже з наперед визначеними суб'єктами підприємницької діяльності, які і передавали хабарі держслужбовцям як "винагороду".

НАБУ затримало Лозинського / Фото НАБУ

Наразі детективи здійснюють слідчі дії для встановлення усіх учасників злочинного угруповання та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

В операції з викриття злочинного угрупування взяли участь понад 150 співробітників НАБУ. Під час обшуків в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тисяч гривень та 39 тисяч доларів.

Також вночі затримали одного з учасників організації, який намагався перетнути державний кордон та виїхати з України.

Варто додати, якщо провину Василя Лозинського доведуть, йому загрожує ув'язнення на строк від 5 до 10 років, позбавлення права обіймати окремі посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки, а також конфіскація майна.

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