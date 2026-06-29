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24 Канал Новини України Уникають штурмів: росіяни почали давати хабарі, щоб перевестись до "Ахмату"
29 червня, 00:15
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Уникають штурмів: росіяни почали давати хабарі, щоб перевестись до "Ахмату"

Данило Муринський

Російські військові під Вовчанському почали масово давати хабарі командирам, щоб їх перевели до "Ахмату". Ворог заявив, що кадирівців не пускають на штурми і з ними легше вижити.

Про це повідомили в "Атеш".

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Чому росіяни хочуть до кадирівців?

Партизани провели успішну розвідувальну операцію у 126 мотострілецькому полку 71 дивізії збройних сил Росії. Агенти "Атеш" заявили, що військовослужбовці-мусульмани масово скидаються на хабарі командирам, аби домогтися переведення до підрозділів "Ахмат".

За гроші можна отримати службу в тилу та більше шансів вижити. Без хабаря – штурмові атаки й висока ймовірність загибелі. Військові, які пережили бої під Вовчанськом, нібито готові віддати останнє, аби не повертатися на передову,
– заявили партизани.

Окупанти повідомили, що кадирівців взагалі не відправляють на штурми. Агент "Атеш" зазначив, що російські командири беруть гроші лише у багатих, а усі інші солдати просто вмирають.

Також партизани передають отриману інформацію далі, а військовим Росії, які виходять із ними на зв'язок, допомагають знайти шлях для виходу.

Що ще відомо про успішні операції "Атеш"?

Партизани повідомили, що російська влада посилює примусову мобілізацію серед боржників і колишніх ув'язнених – у такий спосіб Кремль намагається компенсувати критичний дефіцит особового складу.

Партизани "Атеш" провели чергову диверсію у російському Таганрозі. Внаслідок пошкодження електропідстанції було порушено роботу заводу "Атлант-Аеро".

Агенти "Атеш" продовжують вести розвідку вогневих позицій російських військ. Так, вони вели спостереження за ворогом між містами Саки та Євпаторія в тимчасово окупованому Криму.

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