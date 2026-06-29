Уникають штурмів: росіяни почали давати хабарі, щоб перевестись до "Ахмату"

Російські військові під Вовчанському почали масово давати хабарі командирам, щоб їх перевели до "Ахмату". Ворог заявив, що кадирівців не пускають на штурми і з ними легше вижити.

Про це повідомили в "Атеш".

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Чому росіяни хочуть до кадирівців?

Партизани провели успішну розвідувальну операцію у 126 мотострілецькому полку 71 дивізії збройних сил Росії. Агенти "Атеш" заявили, що військовослужбовці-мусульмани масово скидаються на хабарі командирам, аби домогтися переведення до підрозділів "Ахмат".

За гроші можна отримати службу в тилу та більше шансів вижити. Без хабаря – штурмові атаки й висока ймовірність загибелі. Військові, які пережили бої під Вовчанськом, нібито готові віддати останнє, аби не повертатися на передову,

– заявили партизани.

Окупанти повідомили, що кадирівців взагалі не відправляють на штурми. Агент "Атеш" зазначив, що російські командири беруть гроші лише у багатих, а усі інші солдати просто вмирають.

Також партизани передають отриману інформацію далі, а військовим Росії, які виходять із ними на зв'язок, допомагають знайти шлях для виходу.

Що ще відомо про успішні операції "Атеш"?

Партизани повідомили, що російська влада посилює примусову мобілізацію серед боржників і колишніх ув'язнених – у такий спосіб Кремль намагається компенсувати критичний дефіцит особового складу.

Партизани "Атеш" провели чергову диверсію у російському Таганрозі. Внаслідок пошкодження електропідстанції було порушено роботу заводу "Атлант-Аеро".

Агенти "Атеш" продовжують вести розвідку вогневих позицій російських військ. Так, вони вели спостереження за ворогом між містами Саки та Євпаторія в тимчасово окупованому Криму.