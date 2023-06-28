Корупція в Тернопільській ОВА: Дем'янчука взяли під варту

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід першому заступнику глави Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку. Корупціонера взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі понад 805 тисяч гривень.

Дем'янчука триматимуть під вартою протягом 60 днів – до 26 серпня 2023 року включно. Його звинувачують за статтею "Підкуп особи".

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Заступника глави ОВА взяли під варту

Слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко на засіданні 28 червня розглянув справу проти заступника глави Тернопільської ОВА. Сторона звинувачення вимагала обрати заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Сам Дем'янчук на засіданні звертався до суду з проханням обрати запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою. Також підозрюваний закликав обмежитися заставою в 1 мільйон гривень.

Суд розглянув позиції обох сторін та ухвалив рішення щодо запобіжного заходу – тримання під вартою протягом 2 місяців з альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 гривень.

Варто зазначити, що, якщо Дем'янчук внесе заставу, то він матиме низку обов'язків перед судом. Серед них:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не відлучатися із Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

Корупція в Тернопільській ОВА: коротко