Корупція в Тернопільській ОВА: Дем'янчука взяли під варту
Джерело:ВАКС
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід першому заступнику глави Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку. Корупціонера взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі понад 805 тисяч гривень.
Дем'янчука триматимуть під вартою протягом 60 днів – до 26 серпня 2023 року включно. Його звинувачують за статтею "Підкуп особи".
До теми НАБУ оприлюднило запис розмови чиновників з Тернопільщини, яких затримали на хабарі
Заступника глави ОВА взяли під варту
Слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко на засіданні 28 червня розглянув справу проти заступника глави Тернопільської ОВА. Сторона звинувачення вимагала обрати заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Сам Дем'янчук на засіданні звертався до суду з проханням обрати запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою. Також підозрюваний закликав обмежитися заставою в 1 мільйон гривень.
Суд розглянув позиції обох сторін та ухвалив рішення щодо запобіжного заходу – тримання під вартою протягом 2 місяців з альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 гривень.
Варто зазначити, що, якщо Дем'янчук внесе заставу, то він матиме низку обов'язків перед судом. Серед них:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;
- носити електронний засіб контролю.
Корупція в Тернопільській ОВА: коротко
- НАБУ та САП 26 червня затримали голову Тернопільської облради з партії ВО "Свобода" Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука. Чиновників викрили "на гарячому" під час вимагання хабаря.
- За версією слідства, хабар просили за підписання актів виконаних робіт з поточного та середнього ремонту, експлуатаційного утримання доріг та робіт на об'єкті "Водна арена". Всі ці роботи виконувала фірма ТОВ "АВАКС ПРОФ", а замовником виступало комунальне підприємство "Тернопількомунінвест".
- Окрім того, чиновники ОВА обіцяли погасити борг у розмірі 8 мільйонів гривень перед ТОВ "АВАКС ПРОФ" за вже виконані та прийняті роботи. "Відкат"складав 5 – 10% від суми договору.
- За версією слідства, гроші передавалися кількома траншами. Перший із них Дем'янчук одержав на 7 поверсі Тернопільської ОВА. Варто зазначити, що гроші передавали не прямо у руки, а 300 тисяч гривень кинули на підлогу. Цей хабар слідчі ще не знайшли.
- У справі також фігурує ім'я начальника Тернопільської ОВА Володимира Труша. В одній із розмов, Дем'янчук говорив, що частину грошей нібито мали передати йому. Проте Труш всі звинувачення відкинув і заявив, що "ніякого відношення до справи не має".