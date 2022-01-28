На хабарі затримали "слугу" Сергія Кузьміних
Джерело:НАБУ
Правоохоронці викрили чинного народного депутата під час отримання хабара. Мовиться про неправомірну вигоду в розмірі 558 тисяч гривень.
Повідомляється, що слідчі дії проводили детективи Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й Офісу генерального прокурора.
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За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області,
– зазначили у НАБУ.
Журналіст Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі поінформував, що правоохоронці спіймали на хабарі чинного народного народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних.
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