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      "Хабарі. Не беру. Не даю": бізнесмен Львова Ростислав Мельник ставить "шах і мат" конкурентам

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      Львівський забудовник Ростислав Мельник фактично підтвердив свої наміри іти у політику. Бізнесмен планує балотуватися у Верховну Раду у мажоритарному окрузі №116, який охоплює Шевченківський та Залізничний райони Львова.

      Поки його суперники повторюють високі фрази, виголошують промови та дають обіцянки, які не спромоглись виконати впродовж останніх п’яти років, бізнесмен пропонує діяти.

      Його просту та дієву ініціативу підхопила громадськість – флешмоб "Хабарі. Не беру. Не даю", що днями пройшов у Львові, підтримали сотні львів’ян та гостей міста.

      Перехожі та власники транспортних засобів залюбки брали наліпки із написом "Хабарі. Не беру. Не даю", зауважуючи, що починати треба з самих себе. Сам Ростислав Мельник був у футболці "Хабарі. Не беру. Не даю".

      Цікаво, що до участі долучились і представники влади та громадські активісти. Так, депутат Львівської міськради та громадський активіст Ігор Зінкевич дозволив Ростиславу Мельнику причепити наліпку на своє авто, а Начальник Нацполіції Львівщини Валерій Середа попросив у бізнесмена антикорупційну футболку та пообіцяв і надалі боротися з хабарництвом.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Ростислав Мельник
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