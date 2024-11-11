І знову МСЕК та ВЛК: в Україні ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації

В Україні ліквідовано нові схеми ухилення від мобілізації. СБУ та Нацполіція вкотре затримала посадовців МСЕК та лікарів ВЛК.

Схеми діяли у різних регіонах України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ та Нацполіцію.

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Що відомо про нові справи про хабарництво у МСЕК та ВЛК

Затримані посадовці брали хабарі від 2 до 10 тисяч доларів США, щоб "допомогти" військовозобов'язаним уникнути призову. Вони виготовляли фіктивні медичні висновки.

Зокрема, у Кропивницькому "на гарячому" спіймали хірурга та за сумісництвом члена ВЛК: він отримував гроші за безпідставне визнання призовника непридатним до служби.

А на Дніпропетровщині викрили очільницю відділення місцевої лікарні: вона брала хабарі за діагностику тяжких захворювань у близьких родичів військовозобов'язаних, що дозволяло їм виїжджати за кордон.

Зокрема, слідству стало відомо про те, що військовозобов'язаний брат зміг оформити відстрочку від мобілізації завдяки інвалідності його 29-річної сестри. Жінка уже тривалий час лікувалася, але посадовиця вимагала кошти, щоб вплинути на рішення МСЕК.

"На Харківщині підозру отримала ще одна посадовиця МСЕК, учасниця масштабної схеми ухилення від призову, яку Служба безпеки викрила у жовтні цього року (2024 – 24 Канал). Перебуваючи на посаді лікаря-реабілітолога, вона фальсифікувала історію хвороб своїх клієнтів для призначення інвалідності", – також додали у СБУ.

Усім фігурантам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі, підробленні документів та зловживанні впливом.

Усім затриманим загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Затримано лікарів МСЕК та ВЛК за хабарництво / Фото СБУ та Нацполіції