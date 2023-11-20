Секретні дані в обмін на дитину: у Чернігові судять окупанта, який викрав сина військової ЗСУ

Під час окупації Чернігівщини російські солдати викрали 15-річного підлітка, матір якого служить у Збройних силах. Окупанти шантажували жінку, вимагаючи від неї інформації про розміщення українських військових підрозділів.

Після того, як розпочалася повномасштабна війна, підліток виїхав із Чернігова разом із сусідами до села Терехівка, який згодом зайняли окупанти. 19 березня 2022 року хлопця викрали солдати, а наступного ранку почали телефонувати його матері і пропонувати "співпрацю".

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Хотів отримати дані про ЗСУ

Як розповідають свідки, окупанти прийшли до хати, де мешкав підліток і сказали, що заберуть його з собою побесідувати, а через годину повернуть. Однак обіцянки своєї загарбники не дотримали.

У ході розслідування стало відомо, що викрадення дитини організував російський військовослужбовець Ніколай Хачатурян. Наступного дня він почав телефонувати матері юнака, яка служить у Збройних силах. Солдат вимагав у жінки, аби та надала йому інформацію про місцерозташування штабів ЗСУ, тероборони та нацбатальйонів. За це він гарантував її сину свободу та життя.

Хоча жінка не погодилася передавати жодних даних окупантові, хлопця таки відпустили через три дні.

Тепер Хачатуряна судять заочно. Йому інкримінують порушення звичаїв та законів війни, а саме захоплення та утримання неповнолітнього заручника.

Ґвалтували вагітних та дітей: на Київщині судитимуть двох російських військових

Під час окупації Київської області 28 та 31-річний військовослужбовці 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади роти снайперів збройних сил Росії скоїли низку злочинів сексуального характеру.

За даними слідства, жертвами окупантів стали 12 жителів тимчасово окупованого населеного пункту на Київщині.

Відомо, що зловмисники під час паспортної перевірки навмисно вишукували будинки, де проживають молоді жінки, а потім вривалися до їхніх помешкань і погрожуючи чинили насильство. Так, вони по черзі зґвалтували молоду жінку, змусивши її чоловіка спостерігати за їхніми діями. Потім вони вчинили наругу над їхньою 4-річною донькою.