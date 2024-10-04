У поліції відповіли, чи є новий смертельний флешмоб із соцмереж в Україні

Світом шириться так званий хаффінг, хромінг чи хромування – смертельний тренд з токсичними речовинами. Підлітки захоплюються ним через соцмережі, тож поліція відповіла, чи торкнулося це України.

У поліції виклали поради для батьків. Раніше хірурги розповіли, як оперували 8-річного хлопчика, який запхав у себе дріт і елемент лего, переглянувши тік-ток.

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Чи є хаффінг в Україні

Інформація про небезпечний тренд хаффінг серед дітей в Україні не відповідає дійсності. Такий челендж, який називають також хромуванням та хромінгом, передбачає вдихання токсичних парів побутових засобів: лаку для нігтів, маркерів, аерозолів та інших побутових речовин (...) В Україні підрозділами Національної поліції випадків хромінгу не зафіксовано, та в українському сегменті інтернету зростання популярності цього челенджу не зафіксовано,

– сказано в повідомленні.

Правоохоронці зауважили, що дописи про хаффінг в українських ЗМІ засновані на випадках за кордоном. Утім, небезпечна поведінка молоді викликає серйозні наслідки для здоров'я, зокрема ураження мозку, серця, легенів, нирок та інших органів, також може призвести до залежності та навіть смерті.

Поради батькам від поліцейських, які допоможуть запобігти хаффінгу серед підлітків:

Спілкуйтесь з дітьми, будьте для них друзями. Поговоріть із ними та поясність, наскільки небезпечні для здоров'я такі тренди.

Цікавтесь тим, що переглядають діти.

⁠Будьте на зв'язку, будьте доступні для звернень та переживань дитини, заохочуйте її ділитися своїми думками й питаннями.

Перевіряйте джерела інформації. Не довіряйте всьому, що бачите в інтернеті. Навчіть дітей критично ставитись до поширюваної інформації. Завжди перевіряйте факти з надійних джерел, перш ніж поширювати їх.

Увага! Дмитро Лубінець також закликав батьків бути пильними і свідомо ставитися до кіберзагроз. Він звернувся до поліції, щоб запобігти поширенню хаффінгу.