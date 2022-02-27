Хакери Anonymous поклали сайт кремля і ще 4 держструктур
27 лютого 2022 , 02:43Читать новость на русском
Джерело:Anonymous
Група хакерів Anonymous продовжує кібервійну проти Росії. Зламали сайт кремля, "Газпрому", російського уряду.
Крім того, "лежать" ще 4 ключові державні російські сайти. "Анонімуси" вимагають, аби Росія припинила атакувати Україну, а Путін – пішов у відставку.
Важливо "Ми вирішили провести операцію спеціально для вас" – хакери Anonymous звернулися до Путіна
Ми не прощаємо! Ми не забуваємо!
– наголосили хакери.
Сайт російського уряду більше не працює / Скриншот
Anonymous офіційно оголосило Росії кібервійну
Напередодні хакерське угруповання офіційно оголосило уряду Росії кібервійну. Перед цим Anonymous успішно зламали сайт Міністерства оборони Росії. Вони злили звідти базу даних.