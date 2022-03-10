Хакери Anonymous зламали базу Роскомнагляду і виклали 360 тисяч файлів

Anonymous успішно зламав і розкрив базу даних Роскомнагляду. Хакери оприлюднили понад 360 тисяч файлів.

Тож хакери не зупиняються і продовжують завдавати ворогу нових ударів. Про нові здобутки вони повідомили у своєму твітері.

До слова "Льотчики-зальотчики": розвідка назвала імена військових, які постачають зброю вбивцям українців

Роскомнагляд – це російське федеральне агентство виконавчої влади, яке відповідальне за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ.

Загалом обсяг зламаної бази даних Роскомнагляду становить 820 гігабайтів.

Кібервійна з окупантами

До слова, міжнародна хакерська група Anonymous зламала усі державні телеканали Росії. Після цього на них почали транслюватися відео про війну в Україні та заклики до росіян виступити проти геноциду Росії в Україні.

Загалом після оголошення "кібервійни" Кремлю хакерська група Anonymous зламала понад 2,5 тисячі сайтів держструктур та ЗМІ у Росії та Білорусі на знак підтримки України. І це лише до 5 березня.

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