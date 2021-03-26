Хакери атакували комп'ютери німецьких депутатів: підозрюють Росію

У Німеччині хакери здійснили атаку на комп'ютери 7 депутатів Бундестагу та 30 – земельних парламентів. Підозрюють, що причетна російська розвідка.

За інформацією німецьких ЗМІ, припускають, що за атакою стоять російські структури. Зокрема, група хакерів Ghostwriter.

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У Німеччині переконані, що до цього "доклалась" розвідка Росії.

Як здійснювали атаку

Видання пише, що хакери атакували комп'ютери через фішингові електронні листи. Однак наразі не з'ясували, чи вдалось зловмисникам отримати якусь інформацію. Власне, коли саме трапилась атака, теж поки не повідомили.

Хто постраждав від атаки

Ймовірно, напали не тільки на депутатів німецького парламенту, а й на політичних активістів в Гамбурзі та Бремені.

Що таке Ghostwriter? Група хакерів, яка здійснює "зломи та витоки". Насамперед зловмисники проводять кампанії з дезінформації.

Раніше хакери отримували доступ до популярних новинних сайтів або блогів, аби публікувати фейки. Наприклад, у 2019 році вони розмістили на балтійському сайті інформацію, що нібито німецькі солдати НАТО осквернили єврейське кладовище в Литві.

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