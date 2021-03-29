Хакери атакували телеканал в Австралії, який проводив розслідування про Путіна

Хакери зірвали мовлення австрійського телеканалу 9News Australia. На ньому планували показати програму про знищення російським президентом Володимиром Путіним своїх ворогів за допомогою хімагентів.

Портал TV Blackbox 28 березня повідомив, що телеканал готував до показу черговий випуск програми розслідувань Under Investigation.

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Телеканал 9News Australia анонсував, що програма мала бути "смертоносною кампанією знищення за допомогою хімагентів", які, на думку телеканалу, розгорнув Володимир Путін "проти своїх ворогів".

Що відбувається на каналі

Портал TV Blackbox, посилаючись на експертів, повідомив, що за атакою, швидше за все, стоять хакери з Росії, що пояснюється "витонченістю" нападу.

Чи йдеться про кримінальний саботаж, чи це – справа рук іноземної держави, зараз розслідується. Проте очевидно, що ця атака може виявити вразливість загальнонаціонального масштабу,

– написав телеканал у 9News Australia.

Чи планує канал таки показувати розслідування про Путіна

Поки ІТ-спеціалісти відновлюють роботу, всіх співробітників телеканал відправив на віддалену роботу. Замість прямого ефіру на каналі показують програми в записі.

До того ж представники телеканалу повідомили, що присвячений Росії епізод програми Under Investigation вже знятий, і дії кіберзлочинців не завадять показати його в ефірі.

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Що відомо про кібератаки в Австралії

Протягом 2020 року в Австралії зафіксували орієнтовно 60 тисяч нападів в кіберпросторі. Тобто приблизно по одному кожні 10 хвилин.