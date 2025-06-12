Хакери зламали цілу мережу ворожих корпорацій, пов'язаних з ВПК Росії

Спільнота Militant Intelligence спільно з міжнародною розвідувальною спільнотою InformNapalm провели операцію OpsHackRussia'sDay, в рамках якої була зламана ціла мережа російських корпорацій, пов'язаних з ВПК Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InformNapalm.

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Які корпорації пов'язані з російським ВПК

12 червня, у так званий день Росії, хакери оприлюднили частину добутих матеріалів.

В рамках операції OpsHackRussia'sDay було зламано зокрема холдинг "Вертольоти Росії". Він об'єднує всі вертольотобудівні підприємства Росії та є дочірньою компанією ВАТ ОПК "Оборонпром", що входить до складу Державної корпорації "Ростех".

В результаті операції хакерам вдалось отримати доступ до маршрутів постачання, банківських квитанцій, рахунків з різних країн, а також архівів листування з посольствами й міністерством оборони Росії.

Отримана деталізація щодо кожного контрагента, кожного тендеру. Були викриті всі клієнти й все службове листування корпорації. Співробітники, графіки, маршрути, печатки. Де вони ремонтують, де отримують валюту, з якими банками працюють, як координуються з Мінпромторгом і кого відправляють у відрядження,

– зазначили в InformNapalm.

Ці документи свідчать, що Єгипет є одним із ключових логістичних хабів, через який здійснюється технічне обслуговування гелікоптерів Ми-17В-5. Болгарія також залучена як кооперант – у схемах постачання, погодження і ремонтної логістики.

Ми знаємо і про Азербайджан, і про Македонію – і все це є в документах,

– йдеться в публікації.

Зазначається, що у схемах також фігурують RAWAN HANS (Індія), алжирські закупівлі, індонезійські канали та маршрути через треті країни.

Хакери отримали документи холдингу "Вертольоти Росії" / Фото: InformNapalm

Усі документи містять підписи та пряму участь директорів, топменеджерів, заступників і чиновників низки іноземних держав. Також вдалось отримати документи з підписами Головного виконавчого директора "Ростех" – Сергія Чемезова.

Тому сьогодні вітаючи росіян з "Днем Росії" ми прямо кажемо, що цей виток стане для них вироком і масштабується в великі проблеми в їхньому ВПК та проблеми з їх міжнародними клієнтами та замовниками, яких вони засвітили та які намагались лишатись в тіні,

– наголосили в InformNapalm.

Представники спільноти також зазначили, що інформація буде виходити дозовано, а частина даних вже використовується в інтересах оборони України.