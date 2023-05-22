Українські хакери здобули унікальне фото російського командира, якого розшукує ФБР

Українські хакери змогли зламати електронну пошту дружини командира 85-го головного центру спеціальної служби ГРУ. Він є одним з 12 офіцерів російської розвідки, яких розшукує ФБР за втручання у вибори США 2016 року.

Унікальну спецоперацію провели хакери команди "Кібер Спротив" та волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

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Так, українським хакерам вдалося викрити полковника Віктора Борисовича Нетикшо. Він був безпосереднім начальником іншого російського хакера – підполковника Сергія Моргачева, якого українські хакери зламали раніше.

Сенсаційність цього зламу полягає в тому, що хакерам вдалосяі деякі інші особисті документи полковника Віктора Нетикшо, який очолював військову частину №26165 до 2018 року і курував дії російських хакерів в погонах, які винні у кіберзлочинах, скоєних проти багатьох країн світу.



США розшукують 12 офіцерів / Фото InformNapalm

Злам поштової адреси дружини полковника Нетикшо – Оксани Нетикшо – допоміг встановити і дані паспорта, і фото, і прописку найбільш "зашифрованого" офіцера з хакерської дюжини, яку розшукує ФБР.

З листувань також вдалося дізнатись про купівлю у 2022 році родиною Нетикшо нежитлового приміщення площею 13 квадратних метрів у Москві на вулиці Вавилова. Його вартість становить 2 мільйони 480 тисяч рублів.



Родина Нетикшо купила нежитлове приміщення / Фото InformNapalm

Також у Москві на вулиці Вавилова зареєстрована Оксана Нетикшо. Ймовірно, саме там проживає вся їх родина і купує собі додаткові приміщення під господарські чи інші потреби.

Важливість цього розслідування для США

У ФБР США були фото 11 офіцерів, а 12-й і найголовніший з них – полковник Віктор Нетикшо лишався у списку ФБР без фотографії, бо у відкритих джерелах та з джерел агентурної розвідки не вдавалося здобути його особисте фото.

Тред від InformNapalm за 20 травня з унікальною фотографією полковника Нетикшо зібрав багато реакцій та ретвітів в англомовному сегменті Twitter серед користувачів, які займаються питаннями кібербезпеки та розуміють сенсаційність події.