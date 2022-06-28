Хакери зламали сайт Росреєстру та залишили привітання з Днем Конституції України

Хакерам вдалося організувати черговий "сюрприз" для росіян. Сьогодні їм довелося почитати про День Конституції України та позаздрити вільному народу, який прагне її дотримання.

Поряд з бойовими діями на фронті триває протистояння на інформаційному фронті. Хакерам вдається ламати інформаційні ресурси ворога та влаштовувати росіянам неочікувані сюрпризи.

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Успішна атака хакерів та вітання з Днем Конституції України

Хакерам вдалося зламати сайт російської державної установи "Росреєстр". Після роботи хакерів на головній сторінці сайту було привітання України з Днем Конституції.

Сьогодні в Україні могло бути свято, але через нас – тільки біль і страждання. Російські громадяни солідарні з українським народом у його боротьбі за незалежність і власний національно-орієнтований законодавчий фундамент,

– йдеться у повідомленні, яке залишили хакери.

Цікаво, що на привітанні вони залишили символ "Свободи Росії" – легіону росіян, які стали до лав ЗСУ захищати Україну від загарбників. Також вони повідомляли, що оголошують війну злочинному кремлівському режиму.

Разом з тим, хакери назвали війну "спецоперацією" та спробували звалити всю провину на російське керівництво.

Сайт "Росреєстру" не працює. Там поспішили заявити, що дані користувачів не "втекли", а фахівці намагаються усунути "проблему".

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