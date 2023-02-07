Атаки хакерів не припиняються: 24 Канал забезпечив мовлення з іншого супутника

Напередодні хакери з території Росії намагалися зламати телевізійний ефір 24 Каналу через супутник, проте наші фахівці оперативно відновили сигнал. Атаки продовжуються і сьогодні, тому наш канал забезпечив мовлення з іншого супутника.

Російські хакери другий день поспіль атакують супутник AMOS, з борта якого ведуть трансляцію багато українських телеканалів, зокрема і 24 Канал. Як атакують сигнал та що треба знати нашим глядачам – читайте нижче.

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Як хакери атакують сигнал з супутника

Російські хакери "піднімають" в десять разів потужніший сигнал зі своєї території (орієнтовна точка, звідки заважають сигналу – біля Зеленограда, Московська область).

Українська компанія-оператор комунікацій робить все можливе, аби уникнути чи побороти шкідливий сигнал з Росії. Але, з технічної точки зору, це доволі складна задача.

Та все ж – 24 Канал був та залишається незламним. Саме тому, передбачаючи можливі провокації, ми забезпечили трансляцію сигналу ще й з іншого супутника – ASTRA 5*E, куди руки росіян не можуть дотягнутися.

Інформація для наших глядачів

У кого єдиним можливим типом прийому 24 Каналу є супутник, радимо негайно налаштувати прийом із цього супутника – ASTRA 5*E.

Прийом програм 24 Каналу з усіх інших типів доставки сигналу (DVB-T2, OTT сервіси MEGOGO, KyivStar TV, Sweet TV, Divan TV Volia OTT та в усіх кабельних мережах країни) залишається незмінно якісним і достовірним!

Ми були і залишаємося з вами! Ніякі росіяни не зламають нашу волю і прагнення до перемоги!

Звертаємося також до операторів кабельного телебачення – якщо ви і досі забирали сигнал для подальшої ретрансляції каналу з супутника AMOS, просимо негайно перелаштувати приймачі на супутник ASTRA.

Що відомо про атаку хакерів: коротко