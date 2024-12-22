Майже всі зламані реєстри і так були у вільному доступі: Малюська назвав один виняток

Днями українські державні реєстри постраждали від масштабної кібератаки. Особливої проблеми у цьому немає, майже всі зламані реєстри були у відкритому доступі.

Проте все ж у контексті нинішньої атаки на реєстри є один виняток, повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар колишнього міністра юстиції Дениса Малюськи виданню УП.

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Яка ситуація зі зламаними реєстрами України

Денис Малюська зауважив, що абсолютна більшість інформації, яку нібито "вкрали" росіяни, і так перебувала у вільному доступі.

Єдиним винятком з цього правила була інформація з Державного реєстру актів цивільного стану – це один із найзакритіших реєстрів, де зберігається інформація, в якій, здавалося б, ніякої таємниці немає – що хтось народився або взяв шлюб,

– вказав ексміністр.

Однак Малюська додав, що разом з тим є таємниця, яка жорстко охороняється законом. Йдеться про таємницю усиновлення.

Ексочільник Міністерства юстиції зазначив, що це далеко не перший ресурс, який був атакований росіянами з часу повномасштабного вторгнення. Проте раніше росіяни говорили, що мають на меті викрасти дані. А зараз на додачу до цього вони їх і знищили, що свідчить про зміну поведінки російських хакерів.

Малюська запевнив, що резервних копій у Мін’юсту багато, тому те, що інформація буде відновлена, сумнівів немає.