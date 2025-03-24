Хакерська атака на Укрзалізницю: в компанії розповіли, коли відновлять онлайн-сервіси

Онлайн-системи Укрзалізниці зазнали таргетованої кібератаки. Робота над відновленням онлайн-сервісів компанії після кібератаки 23 березня триватиме щонайменше до завтрашнього ранку.

За повідомленнями компанії, на цей час на вокзалах є можливість купити квитки на потяг у звичайних касах, роботу яких посилили. Про це Суспільне Харків розповів керівник з пасажирських комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко, передає 24 Канал.

Дивіться також Не збій: онлайн-системи Укрзалізниці зазнали масштабної таргетованої кібератаки

Коли відновлять онлайн-сервіси Укрзалізниці

За словами Олександра Шевченка, на рух потягів кібератака не вплинула. Витоку даних клієнтів Укрзалізниці також не сталося.

Шевченко додав, що робота над відновленням онлайн-сервісів триватиме щонайменше до завтрашнього ранку.

Це вже не перша атака на Укрзалізницю. Вони справді мають певну регулярність. Але такий масштаб атаки – вперше. Наші сервіси хоч і були захищені, був багаторівневий ступінь захисту, все одно пошкоджень уникнути не вдалося. Зараз робимо висновки. Працівники кіберполіції, кібербезпеки й наші айтівці застосують додаткових заходів захисту на майбутнє,

– пояснив Олександр Шевченко.

Крім цього, через кібератаку на Укрзалізницю тимчасово відкрили раніше зачинені каси, продовжили їхній час роботи та вивели додаткових працівників.

"Усі операційні процеси також налагоджені в резервному форматі. Попри фізичні атаки на інфраструктуру та цю доволі багаторівневу кібератаку, залізниця все одно продовжує рухатися. Наші поїзди так чи інакше рухатимуться за розкладом", – розповів керівник з пасажирських комунікацій Укрзалізниці.