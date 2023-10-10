ХАМАС випустив десятки ракет по ізраїльському Ашкелону: кадри, які нагадують про пекло

Терористи ХАМАС продовжують атакувати Ізраїль. Зокрема, вони випустили десятки ракет по місту Ашкелон, розташованому на березі Середземного моря.

У місті та на прилеглих територіях оголосили повітряну тривогу. Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту. Відповідні повідомлення приходить на телефони та поширюють у соцмережах.

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Раніше ХАМАС заявив, що терористичний обстріл Ашкелона розпочнеться о 17:00. У мережі діляться моторошними кадрами обстрілів.

ХАМАС обстрілює Ашкелон: дивіться відео з мережі

Місто накривають десятки ракет: дивіться відео з мережі

Кількість жертв та постраждалих зростає

На жаль, кількість жертв та постраждалих в Ізраїлі внаслідок терористичної атаки ХАМАС зростає. Станом на 10 жовтня вже відомо про понад тисячу загиблих. Окрім того, від дій терористів постраждали понад 3 тисячі людей. ХАМАС забрав життя цілих родин у їхніх оселях. Зокрема, відомо про загибель десятків дітей. Серед них – немовлята.

Тимчасом у Секторі Гази загинули понад 700 людей. За офіційними даними, кількість постраждалих зросла до понад 4 тисяч.