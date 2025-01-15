Байден підтвердив угоду між ХАМАС і Ізраїлем: що передбачатиме її друга фаза

Президент США Джо Байден підтвердив досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Зокрема він зауважив, що в цьому також є заслуга американської дипломатії.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Білого дому. Байден також закликав пам'ятати про жертви терористичних нападів ХАМАС у жовтні 2023 року.

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Що відомо про угоду між ХАМАС та Ізраїлем

Американський президент заявив, що угода між Ізраїлем і ХАМАС сприятиме зупинці бойових дій у Газі, збільшенню гуманітарної допомоги для палестинського цивільного населення і звільненню заручників, що були в ув'язненні понад 15 місяців.

Це результат не лише надзвичайного тиску, який чинився на ХАМАС, і зміни регіонального балансу після припинення вогню в Лівані та ослаблення Ірану, але й наполегливої та кропіткої американської дипломатії,

– додав він.

Байден також наголосив на важливості не забувати про жертв нападу терористів ХАМАС у жовтні 2023 року та про багатьох невинних осіб, які загинули під час війни, що почалася після цього.

Коли може розпочатися другий етап угоди

У CNN із посиланням на Байдена розповіли, що переговори вийдуть за межі тимчасового припинення вогню та перейдуть до другого етапу угоди, який може включати "постійне припинення війни".

Протягом наступних шести тижнів Ізраїль вестиме переговори щодо необхідних домовленостей для переходу до другого етапу, що передбачає постійне припинення війни. Дозвольте мені сказати це ще раз: постійне припинення війни,

– сказав Байден.

Він поділився, що є кілька деталей, які потрібно узгодити, що перейти до другого етапу. Водночас в угоді вказано, що у разі, якщо переговори триватимуть більше ніж шість тижнів, припинення вогню триватиме стільки, скільки триватимуть переговори.

Байден також підтвердив, що "американці будуть частиною звільнення заручників на першому етапі". Згідно з угодою ХАМАС має звільнити 33 заручники, яких захопили в Ізраїлі під час атаки 7 жовтня 2023 року.

В обмін Ізраїль звільнить сотні палестинських ув’язнених. Байден зазначив, що палестинці зможуть повернутися до своїх районів у всіх частинах Гази.

Байден зазначив, що на потенційному третьому етапі угоди буде здійснено повернення тіл усіх загиблих заручників їхнім родинам, а також розпочнеться великий план відновлення Гази.