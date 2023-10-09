ХАМАС роками обманював Ізраїль, щоб напасти, – Reuters

Зранку 7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль ракетами та напав на країну. Як зазначають у західних ЗМІ, передували цьому два роки хитрощів бойовиків, які буквально займалися обманом.

Ізраїль був переконаний, що займається стримуванням втомленого війною ХАМАСУ. Надавав економічні стимули робітникам Гази. У той самий час бойовики угруповання тренувалися та навчалися. Часто робили це у всіх на очах, розповіло виданню джерело, близьке до ХАМАС.

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Бойовики обдурили Ізраїль

Журналісти Reuters поспілкувалися з трьома джерелами в органах безпеки Ізраїлю на анонімній основі. Вони також допомогли реконструювати підготовку бойовиків до нападу.

ХАМАС дав зрозуміти Ізраїлю, що він не готовий до бою,

– зазначило джерело, близьке до бойовиків.

Воно додало, що ХАМАС використовував безпрецедентну тактику розвідки, щоб упродовж останніх місяців ввести Ізраїль в оману. Бойовики створювали у громадськості враження, що не мають бажання вступати у бій і не хочуть конфронтацій з Ізраїлем. Водночас вони готувалися до масової операції.

Створили макет ізраїльського поселення

Власне, відомо, що ХАМАС побудував макет ізраїльського поселення у Газі. У ньому бойовики відпрацьовували висадку військового десанту та тренувалися штурмувати його. У ХАМАС навіть зняли відеозаписи цих маневрів.

Ізраїль, безумовно, бачив їх, але був переконаний, що ХАМАС не хоче вступати в конфронтацію,

– додає джерело.

Власне, ХАМАС намагався переконати Ізраїль, що дбає про працівників Гази. Щоб вони мали доступ до роботи за кордоном. І що він, мовляв, не зацікавлений у війні проти країни.

ХАМАС зміг створити цілий образ того, що він не готовий до військової авантюри проти Ізраїлю,

– зазначає джерело.

Ізраїль був упевнений у відносному спокої

Як пишуть Reuters, після війни з ХАМАС у 2021 році Ізраїль намагався забезпечити базовий рівень економічної стабільності у Газі. Для цього пропонував стимули, включаючи тисячі дозволів, щоб мешканці Гази могли працювати в Ізраїлі або ж на Західному березі річки Йордан. Там заробітні плати у сферах будівництва, сільського господарства або послуг могли у 10 разів перевищувати рівень оплати в Газі.

Ми вважали, що той факт, що вони приїжджають на роботу і приносять гроші в Газу, створить певний рівень спокою. Ми помилялися,

– сказав інший представник ізраїльської армії.

Джерело у службі безпеки Ізраїлю визнало, що ХАМАС їх обдурив.

Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші. І весь цей час вони були залучені до навчань / тренувань, поки не влаштували бунт,

– наголосило джерело.

Так, упродовж двох останніх років ХАМАС утримувався від військових операцій проти Ізраїлю. І робив це навіть тоді, коли інша ісламістська група, яка базується в Газі, відома під назвою "Ісламський джихад", здійснила низку власних нападів і ракетних обстрілів.