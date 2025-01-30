ХАМАС влаштував хаос під час звільнення заручників, реакція Ізраїлю була жорстокою

30 січня Ізраїль і ХАМАС почали новий обмін заручниками. Але його швидко припинили. Ізраїль мав віддати 110 палестинських ув'язнених.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на The Times Of Israel. Близько 12-ї за Києвом стало відомо, що терористи звільнили жительку кібуцу Нір Оз Арбель Єгуд, військовослужбовицю Агам Бергер і жителя кібуцу Нір Оз Гаді Мозеса. Хамасівці вбили рідних Єгуд і Мозеса.

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Чому Ізраїль припинив обмін заручниками

Це сталося на знак протесту проти хаосу, яким супроводжувалося звільнення Єгуд, Мозеса та громадян Таїланду.

Channel 12 пояснив ситуацію так: під час передавання в'язнів ХАМАС демонстрував силу. Зокрема, жителі Гази стояли на дверях транспортних засобів, оточували заручників, фотографували їх і кричали.

Жителі Гази оточили автівки Червоного Хреста з ізраїльськими заручниками / Скриншоти 24 Каналу

Палестинські заручники вже були в автобусах і чекали на повернення, але надійшла директива про припинення обміну. Ізраїльська сторона посилається на кадри з Арбель Єгуд, де видно страх на її обличчі, та вимагає від посередників, щоб таке не повторилося.

ХАМАС повертає Арбель Єгуд і Адам Бергер / Фото з сайтів Channel 12, Daily Mail

Офіційні особи Ізраїлю про обмін заручниками

Нетаньягу заявив, що кров паде на голови тих, хто насмілиться завдати шкоди викраденим ізраїльтянам.

Я дуже суворо дивлюся на шокуючі сцени під час звільнення наших викрадених. Це ще один доказ неймовірної жорстокості терористичної організації ХАМАС. Я вимагаю від посередників переконатися, що подібні погрози більше не повторяться, і гарантувати безпеку наших викрадених,

– сказав він.

Міністр фінансів Бецалель Смотріч назвав жителів Гази кровожерливими хижими звірами, сповненими жахливої ​​ненависті до Ізраїлю.

"Якщо ми не знищимо їх, вони продовжуватимуть погрожувати та знищувати нас", – переконаний він.

Схожим чином висловився член Кнесету Авігдор Ліберман.

Фотографії, які зараз є в Газі, доводять, що після повернення всіх викрадених до своїх домівок ми повинні раз і назавжди попрощатися з Газою.

А президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог написав: "Сцени моментів жаху під час передачі заручників до Червоного Хреста були нервовими і нестерпними".

У Тель-Авіві вважають, що ХАМАС перетнув червону лінію. А тому наказали відкласти звільнення палестинських в'язнів, яких мали віддати 30 січня. Така директива діє доти, доки не буде гарантований безпечний вихід ізраїльських заручників.