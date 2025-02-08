ХАМАС звільнив трьох заручників: їх вигляд шокував ізраїльтян

ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників у межах угоди про перемир’я, що має покласти край 15-місячній війні в Газі. У відповідь Ізраїль звільнив десятки палестинських в’язнів зі своїх тюрем.

Усі троє чоловіків виглядали худими, слабкими та блідими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Голос Америки.

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Що відомо про звільнених заручників ХАМАС

Як повідомляє кореспондент Reuters, звільнені ізраїльтяни – 56-річний Охад Бен Амі та 52-річний Елі Шарабі, заручники з кібуцу Беері, яких викрали 7 жовтня 2023 року, а також 34-річний Ора Леві, викрадений того ж дня з музичного фестивалю Nova.

Очевидці зазначають, що чоловіки мали виснажений вигляд – вони виглядали блідими, худими та знесиленими. Їхній фізичний стан був значно гіршим, ніж у заручників, яких звільняли раніше в межах домовленостей.

Під час передачі заручників бойовики ХАМАСу, озброєні автоматами, вишикувались по обидва боки полонених. Людина в масці ставила їм запитання, що нагадувало демонстрацію сили.

"Він був схожий на скелет, це було жахливо бачити", – сказала теща Охада Бен Амі, Міхал Коен, Channel 13 News.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог назвав звільнення заручників цинічним та злісним, а прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу наголосив, що їхній поганий стан вражає.

Організація Hostage Families Forum, що представляє інтереси полонених та їхніх рідних, порівняла вигляд заручників із тими, хто вижив у нацистських концтаборах під час Голокосту.

На якому етапі обмін полонених

У відповідь на звільнення ізраїльських заручників Ізраїль передав 183 палестинських в’язнів, серед яких були засуджені за причетність до нападів, що забрали життя десятків людей, а також 111 ув'язнених у Газі під час війни.

Автобус із 42 звільненими палестинцями прибув до Рамалли на Західному березі, де їх зустрів радісний натовп.

Серед них – Еяд Абу Шкайдем, якого засудили до 18 довічних термінів за організацію терактів смертників у відповідь на вбивства лідерів ХАМАСу в 2004 році.

Медики Палестинського Червоного Півмісяця повідомили, що шістьох звільнених в’язнів довелося терміново госпіталізувати через погіршення стану здоров’я.

Як зазначає Reuters, на деяких заручників чекає болісне повернення. Дві дочки-підлітки Шарабі та його дружина британського походження були вбиті під час нападу ХАМАСу на кібуц Беері, де загинув кожен 10-й житель. Леві повертається до свого трирічного сина після того, як він втратив дружину під час нападу.

Цей обмін є останнім із серії обмінів, у результаті яких на сьогодні повернуто 13 ізраїльських і п’ятьох тайських заручників, а також звільнено 583 палестинських ув’язнених і затриманих.

Попри певні збої, 42-денна фаза припинення вогню, узгоджена за посередництва США, Єгипту та Катару, залишається в силі. Переговори про другий етап, що передбачає повне звільнення всіх заручників і виведення ізраїльських військ із Гази, вже стартували.

Однак ситуація залишається напруженою через висловлювання експрезидента США Дональда Трампа, який запропонував виселити палестинців із Гази та зробити цей регіон "Рив’єрою Близького Сходу". Арабські держави та палестинські організації рішуче відкинули таку ідею, яка, на думку критиків, була б етнічною чисткою. ХАМАС заявив у суботу, що його не можна виключити з післявоєнних домовленостей щодо Гази.

Відповідно до угоди про припинення вогню, 33 ізраїльських заручники мають бути звільнені на першому етапі в обмін на майже 2000 палестинських полонених і затриманих.